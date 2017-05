“La interpretación”, bajo la lupa de Cine Sudaka durante mayo

Cada mes, el ciclo aborda las distintas partes que hacen a la producción cinematográfica.

En esta ocasión, con aquellas actuaciones que sobresalen. El ciclo de Cine Sudaka sigue marcando la agenda cultural del cine en la región. Este mes, con una nueva temática, proyectarán distintos films en torno a “la interpretación”.

“Continuamos con la idea de armar la programación a partir de las distintas áreas o departamentos en los que está dividida una producción cinematográfica. Para este segundo ciclo decidimos seleccionar ‘la interpretación’. Esta tarea que llevan a cabo los actores y que es tan crucial para el resultado final. Tratamos de buscar distintos ejemplos en los cuales vemos grandes interpretaciones de distintas características. Vamos a pasar por actuaciones infantiles, interpretaciones sobre personajes del mundo real, o papeles con la necesidad de modificar cuestiones físicas para que funcionen”, explicaron desde el ciclo que cada miércoles, a las 21, proyecta gratis un film en Portela 82.

Para el primer miércoles se proyectó el film “Manchester by the sea”, que cuenta con una magistral interpretación de Casey Affleck, en una historia con mucha intensidad emocional. La velada, como siempre, cuenta con comidas caseras, bebidas frescas, y todo esto acompañado de música temática. Además, allí los vecinos pueden disfrutar de la Feria Sudaka.

La grilla de películas de este mes seguirá con el film Aquarius, del brasileño Kleber Mendoca Filho. Luego será el turno de The Machinist, de Brad Anderson, el miércoles 17. El 24, proyectarán Born to be blue, que dirige Robert Budreau y protagoniza Ethan Hawke; y finalmente el 31 de mayo, será el momento de Let the right one in, dirigida por Tomas Alfredson.

LO QUE DEJÓ ABRIL. El mes pasado, los cinéfilos que organizan el ciclo se enfocaron en la fotografía, como otro de los ejes de la producción de cine. “El cierre fue todo un éxito, con la proyección de Interestellar, de Christopher Nolan, que propuso un viaje a través de los agujeros espaciotemporales tomando a la ciencia como hilo conductor, Con una fotografía cuidadosamente diseñada a partir de complejas técnicas de postproducción nos transportó a lugares increíbles”, cerraron.