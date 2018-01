Florencia Leiva cerró el 2017 con dos títulos internacionales

La joven levantadora de pesas, de 16 años, tuvo una destacada actuación en dos torneos en lima, Perú, y consiguió dos medallas de oro en la modalidad de arranque. Además, en ambas competencias, finalizó con la de plata en envión y total olímpico.

En el cierre del 2017, Florencia Leiva se lució en dos torneos sub-17 realizados en Lima, Perú, y se trajo varias medallas para cerrar de la mejor manera una temporada en la que obtuvo varios logros y se afianzó dentro del seleccionado argentino de levantamiento de pesas.

En tierras incaicas, la joven de 16 años se destacó en ambas competencias y cumplió con los objetivos que fue a buscar. En el campeonato Sudamericano, obtuvo la medalla de oro en la modalidad arranque, plata en envión y en total olímpico; y en la Copa Internacional, en el que también estuvieron representantes de España, Estados Unidos y México, repitió los mismos resultados y concluyó el año con varias preseas.

La lomense, que entrena a diario en el Parque de Lomas y es una de las esperanzas del levantamiento de pesas en Argentina, terminó con 70 kilos en arranque, 78 en envión y computó 148 en total olímpico en ambos campeonatos. En los dos, estuvo a sólo un kilo de terminar en lo más alto del podio en envión y en total olímpico. “Me faltó un poco más de suerte, pero fue muy lindo terminar el año con estos resultados”, remarcó la joven, que ya se encuentra de pretemporada y está preparándose para el primer torneo de 2018, que será en un torneo Regional en el que deberá conseguir la marca para los próximos campeonatos del año.

A LA EXPECTATIVA.

Mientras se enfoca en la próxima temporada, el presente de Leiva no escapa a la situación del ENARD -al que quieren quitarle financiamiento- y todavía no sabe si podrá competir por una plaza en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Buenos Aires.

Para pelear por un lugar, la joven debe competir en el Panamericano sub-17, ya que ahí debe lograr la marca para ingresar a los Juegos, pero aún no se sabe si Argentina presentará competidores. Es que en la misma época también se realizarán los Juegos Odesur de mayores y la Confederación Argentina de Pesas no decidió cuál de los dos torneos bancará.

El agregado es que para sumar puntos en los Odesur, la Selección debe presentarse con equipo completo y eso obliga a Leiva, que también parte del seleccionado de mayores, a competir en el evento sudamericano pensando en el Panamericano de Lima 2019.

“Todavía no sabemos nada, estamos a la deriva. Mi objetivo está en los Juegos Olímpicos, hoy no me interesa los Odesur de mayores. Ojalá todo salga bien y pueda competir en los Juegos. Hoy no me puedo relajar y debo prepararme con todo”, dejó en claro Leiva, la chica que sueña con un podio olímpico en Buenos Aires.