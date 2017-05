Compremetidas con difundir e informar sobre los derechos de las mujeres

María Laura Capotorto y Yamila Adam integran la ONG Mamakilla embarazo y a través de sus experiencias personales han logrado contener, asistir y acompañar a sus pares en el desafío que implica el período gestacional, el puerperio y la lactancia.

María Laura Capotorto (38) y Yamila Adam (31) son dos vecinas de Lomas que tras pasar por experiencias difíciles en sus respectivos partos comenzaron un camino de información y sanación individual que luego las unió en un espacio dedicado a ayudar a otras mujeres que deciden enfrentar la maternidad con todo lo que ello significa.

Su labor actual está enfocada en la ONG Mamakilla Embarazo, un lugar donde llegan familias que necesitan preguntar, informarse y tomar decisiones respecto a temas vinculados al período gestacional, el puerperio y la lactancia. En la Semana del Parto Respetado, que comienza mañana y se extenderá hasta el 20, María Laura y Yamila exponen sus propias historias para poder llegar a concientizar a más mujeres y a toda la sociedad sobre los derechos que en toda institución médica deben ser respetados.

PARIR EN CASA. Yamila tiene dos hijos y dos experiencias totalmente antagónicas respecto a los partos que vivió. “Mi primer hijo lo tuve en una clínica privada, me adelantaron la fecha del parto, confié en mi obstetra, no estaba informada sobre los derechos que podemos hacer valer las mujeres y hasta me aplicaron la peridural sin mi consentimiento”, contó.

A raíz de esta experiencia y luego de informarse sobre lo que significa tener un parto respetado, Yamila hoy, a través de la ONG, se dedica a informar a otras mujeres para que no vivan lo mismo que ella. “Cuando quedé embarazada nuevamente todo fue distinto. Decidí tener un parto en casa y fue maravilloso”, destacó, y agregó que ahora apunta a acompañar a otras mujeres en la decisión que tomen: “Para mí fue hermoso y algo que repetiría en el caso de tener que volver a elegir qué clase de parto quiero. Recomiendo la experiencia en el hogar siempre y cuando la decisión parta desde la información que se debe tener del tema”.

ENTENDER PARA SANAR. María Laura tuvo que transitar un camino más largo, de entendimiento sobre lo que había vivido en su primer parto y luego de aceptación que la ayudaron a convertirse en una difusora incansable de información sobre el tema siempre con el objetivo de poder ayudar a que otras mujeres puedan tomar una decisión consciente.

“Tuve que pasar por intervenciones dolorosas, realmente sufrí en el parto, terminé en una cesárea pedida por mí porque sentía que no podía más. Fue muy difícil el puerperio porque comencé a echarme cul pas por ciertas decisiones. Necesitaba comprender para sanar y fue luego de ese proceso que pude ayudar a otras mujeres”, explicó.

El entendimiento del que habla María Laura se basó en estudiar, informarse y hasta comprender fisiológicamente cómo funciona el cuerpo de una mujer para poder llegar a una conclusión sobre lo que ella tuvo que vivir: “Entendí que era lo que quería hacer. Siempre tuve en claro que a muchas mujeres no les pase lo que me había pasado ahí. Comprendí que había que difundir, que cada mujer tiene el parto que puede y que tiene la opción de decidir cómo llegar a ese parto y hoy apunto siempre a que cada mujer tenga esa posibilidad de elegir”.

Ambas aseguran que la clave está en que cada mujer tome decisiones en base a la información y no por el miedo que el entorno puede llegar a generar. “Todo el tiempo el embarazo se vincula al miedo. Se habla del riesgo que puede tener la mujer si hace o deja de hacer, es como una bomba que puede estallar en cualquier momento y en preguntar, en saber está la tranquilidad que debemos tener cuando el bebé está en la panza”.

VIOLENCIA OBSTÉTRICA. Para María Laura, la violencia obstétrica es muy fácil de encontrar simplemente haciendo algunas preguntas. “El tema está muy vinculado con el patriarcado y sobre la autoridad del médico del cual no nos permitimos dudar. Muchas de nosotras nos encontramos a mentiras que nos dicen. Hoy de 10 mujeres, sólo dos llegan a un parto vaginal en el ámbito privado y eso no puede ser porque todas tenemos un problema a la hora de dar a luz”.

Ante cualquier sugerencia, la información es la principal aliada en estos temas. Que todas las mujeres sepan cuáles son sus derechos a la hora de parir es a lo que apuntan estas dos mujeres que han pasado por situaciones difíciles por consecuencia de la desinformación.