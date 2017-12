Café Tacuba festeja 25 años de músicas trayendo “Jei beibi” al Gran Rex

La banda de rock más grande de México, Café Tacvba, llega a la Argentina para presentar su nuevo disco “Jei Beibi” el próximo jueves en el Teatro Gran Rex, como parte de la gira bautizada “Niu Güeis Tur 2017”, que incluye más de un centenar de conciertos en el mundo.

“La conexión con nuestro público en Buenos Aires es amorosa y muy bonita”, dijo el cantante de la banda, Rubén Albarrán, en diálogo telefónico con Télam desde el DF mexicano, de cara a un nuevo episodio con sus fans argentinos, una suerte de imán que sigue vigente luego de 25 años de banda.

La agrupación que completan el tecladista Emmanuel del Real; el guitarrista Joselo Rangel y el bajista Quique Rangel, brindarán un concierto en el que repasarán canciones de sus discos más emblemáticos -como “Re”, “Avalancha de éxitos”, “Revés” o “Cuatro Caminos”-.

Pero, además, el conjunto presentará especialmente su flamante “Jei Beibi”, un compilado de pop psicodélico fusionado con las raíces folclóricas mexicanas, grabado bajo las órdenes de Gustavo Santaolalla como productor.

Ganador de un Grammy latino y nominado en las categorías de mejor álbum de Música Alternativa y Mejor Canción de Rock, el disco fue grabado en los Ocean Studios de Burbank, California, y cuenta con 13 canciones que llevan la impronta inconfundible de la banda.

En 25 años de carrera, desde aquel primer disco publicado en 1992 (titulado “Café Tacvba”), este cuarteto azteca ha ofrecido un lista numerosa de éxitos que ha hecho bailar y cantar a sus seguidores, desde “Chilanga banda”, “La chica banda”, “Eres”, “El baile y el salón”, “María” y “Cómo te extraño”, el tema de Leo Dan que versionaron en los años 90, hasta “No hay nadie como tú”, una colaboración junto a Calle 13.

Télam: Cuando vienen a Argentina ocurre algo bastante mágico con su público local..

Rubén Albarrán: Para nosotros siempre es un gusto ir a Buenos Aires. No llevamos la cuenta de cuántas veces hemos ido. Siempre está dentro de nuestros planes. Pues sentimos que el público argentino nos tiene aprecio, y que de alguna forma calamos en la escena local, aunque no estamos todo el tiempo que quisiéramos. Nos reciben de muy buena forma y así es nuestra sensación hacia el público argentino; lo estimamos mucho.

La conexión que se da con el público en Buenos Aires es diferente a todas las demás, es amorosa y muy bonita.

T: Café Tacvba cumplió 25 años recientemente. ¿Los números redondos son motivo para hacer balances?

RA: Creo que todo el tiempo nos estamos repensando como grupo y como individuos que forman parte de ese grupo y en relación pues a la música y a la comunicación. Y sobre qué estamos intentando transmitir al público. Sí, es cierto, son muchos años, es una relación muy longeva. De hecho, ninguno de los cuatro ha tenido una relación tan larga como ésta, ni con sus padres, ni con sus parejas, por lo tanto es algo que nos da orgullo. Uno de los mayores logros que hemos tenido es mantenernos juntos y seguir disfrutando la música, crearla, posteriormente salir a presentarla. Entonces siempre nos estamos cuestionando acerca de nosotros mismos como grupo. Intentamos que cada disco sea una fotografía o una radiografía de lo que estamos siendo, en ese momento.

T: ¿Qué elementos presentes en los inicios de la banda dejaron atrás y cuáles siguen vigentes?

RA: De ese momento recuerdo nuestras ganas de retar al público, de hacerlos pensar, de cuestionarlos acerca de lo que estaba en boga en aquella época: la música, las opiniones con respecto a nuestro mundo, a lo que nos rodea. Queríamos pues renacer y reinventarnos a cada paso. Queríamos hacer una música que no escuchábamos por ningún lugar. Muchas de esas cosas ya no son una parte principal de nuestro propósito. Creo que ahora nuestro propósito principal es disfrutar la música, gozar de nuestra relación como grupo, con el público, con la música. Pero de todas maneras, algo de aquellos inicios queda, en la música que hacemos nos seguimos reinventando, nos seguimos moviendo, y no nos quedamos en un solo sitio.

T: ¿Cuál es el chispazo que los lleva a componer una canción? ¿Desde el primer disco “Café Tacvba” hasta el último, “Jei Beibi”, qué cambió en la composición de las canciones?

RA: Esto es como una relación de pareja pero con cuatro individuos: hay cosas que en algún momento pueden ser importantes, y que con el paso del tiempo dejan de serlo; y otras que no tenían importancia, empiezan a tomar más espacio y más peso. Entonces, yo creo que esto sucede igual con nosotros en nuestra relación de músicos. Tal vez en nuestros inicios había cosas que nos interesaba muchos explotar o que era importante hacer dentro de la banda; que ahora han cambiado. Y nuestra relación es diferente. Nosotros también nos hemos transformado, somos personas diferentes, tenemos intereses diferentes, todo se va transformando y eso es lo hermoso, que no es algo fijo, sino sería demasiado aburrido.

T: Acaban de ganar un Grammy Latino, ¿Qué importancia tienen los premios para el grupo?

RA: Siempre es un gusto y siempre nos sentimos agradecidos, porque más allá de la credibilidad que podamos poner en equis premios o eventos de este tipo, sabemos que funciona a nivel marketing, porque nos mantiene ahí, en esa atmósfera, y la gente sabe que seguimos tocando. A ese respecto funciona. Más allá de eso, cada quien tendrá sus opiniones y su credibilidad. Para nosotros está bien.

T: ¿Qué pueden adelantar del show en el Gran Rex?

RA: Pues mira: vamos a presentar música de nuestro último disco, “Jei Beibi”, pero de todas maneras repasaremos toda nuestra historia, canciones desde las más viejas hasta las más nuevas. Nuestro propósito es hacerlos disfrutar, que pasen un buen rato, bailen, canten y rían. Y nosotros queremos gozar a ese público que es tan maravilloso, verlos emocionarse con nuestra música es, para nosotros, un regalazo.