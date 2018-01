Brown pone primera en Adrogué

Las vacaciones finalizaron para los futbolistas de Brown de Adrogué y hoy el plantel pondrá primera en el Lorenzo Arandilla, enfocado en lo que será el segundo semestre de la B Nacional.

El equipo que conduce Pablo Vico comenzará la preparación en su estadio, pero la parte más dura la realizará a partir del 6 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, que fue el lugar elegido por el cuerpo técnico para realizar la pretemporada de verano.

En el primer entrenamiento, no habrá caras nuevas, ya que la dirigencia todavía no cerró ninguna incorporación para lo que resta del torneo. Se busca un delantero para potenciar el ataque, pero aún no avanzó con ninguna negociación. ■