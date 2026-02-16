Reforma laboral: desde la CGT anticipan que "están dadas las condiciones para ir a un paro"

lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026
Ante el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, la CGT advirtió en las últimas horas que el malestar social escaló al punto de garantizar el éxito de una inminente huelga nacional el mismo día que el proyecto se debata en la Cámara de Diputados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cosecretario general Cristian Jerónimo (Vidrio) fue el encargado de marcar el pulso puertas adentro de la central obrera al asegurar que “están dadas las condiciones para ir a un paro general” en rechazo a la iniciativa oficialista, a la que calificó como “totalmente regresiva” y negativa “para los trabajadores y el pueblo en general”.

Jerónimo explicó que la posibilidad de realizar un paro nacional el día del tratamiento legislativo es un hecho que se materializará si el proyecto llega al recinto, dado que el descontento de las bases creció exponencialmente en las últimas semanas.

“Yo creo que los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley”, remarcó el sindicalista en declaraciones radiales, confirmando que distintos gremios y sectores productivos ya manifestaron su apoyo a la medida de fuerza.

La reunión de la CGT de este lunes

Las declaraciones de Jerónimo se dan en la antesala de una cumbre definitoria. La conducción de la CGT mantendrá una reunión clave este lunes para terminar de analizar el escenario político y medir el nivel de adhesión real que podría alcanzar la huelga en todo el país.

Para la central obrera, la movilización no solo buscará frenar los cambios históricos propuestos en la ley laboral, sino también enviar un mensaje directo a la Casa Rosada.

“Creo que va a tener una gran adhesión y va a demostrar el descontento, no solamente con este proyecto de ley, sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en la Argentina, que no incluye a la mayoría de los argentinos”, sentenció el dirigente.

El reloj legislativo corre y la tensión entre los sindicatos y el Gobierno libertario promete alcanzar su punto máximo en las próximas horas, cuando la CGT anuncie formalmente su plan de acción.

