El clima mejora desde el martes, pero siguen las nubes y el frío en Lomas

La presencia de lluvias y de temperaturas frescas marcó el inicio de la semana en Lomas de Zamora y sus alrededores , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pero este martes se esperan mejoras en el clima , mientras que las marcas térmicas mínimas estarán, en general, en dos dígitos y las máximas apenas superarán los 15º.

Todavía no se divisa en el pronóstico extendido ningún día con cielo despejado. Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste rotando al noroeste y los termómetros se ubicarán entre los 7º y los 14º.

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Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del norte cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 9º y una máxima de 15º.

En tanto, el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste y las marcas térmicas irán de los 8º a los 16º.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del oeste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 6º y los 16º, por lo que será el día más frío de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del noroeste cambiando al norte, con una temperatura mínima de 8º y una máxima de 17º, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.