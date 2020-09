El joven defensor, que tiene contrato hasta 2021 con Temperley, ya fue contactado por la dirigencia del Rojo, que ahora deberá acordar sus pares del Gasolero una transferencia.

El defensor Nicolás Demartini, una de las grandes apariciones de Temperley en los últimos años y fue uno de los puntos altos del equipo en la última temporada, es seguido de cerca por Independiente y su futuro podría estar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Al zaguero central, quien ya fue contactado por la dirigencia del Rojo, le queda un año y medio más de contrato con Temperley, pero le seduce la idea de jugar en uno de los clubes más importantes del país. Para que eso se concrete, ambas dirigencias deberán ponerse de acuerdo para acordar un préstamo con cargo o una transferencia.

“Es algo hermoso que Independiente se fije en mi. Algunos les da miedo ir a un grande pero yo la verdad no dudaría si se puede dar”, remarcó Demartini en diálogo con el programa partidario Amplitud Independiente sobre la posibilidad de sumarse al equipo que comanda Lucas Pusineri. Y en esa charla, agregó: “Mi viejo me llamó para decirme que lo contactaron de Independiente. No lo podía creer”.

Por lo pronto, y a la espera de que se resuelva su futuro, el joven defensor, que fue campeón panamericano con la Selección Argentina sub-23, continúa los entrenamientos con el plantel profesional de Temperley, que el jueves volvió a los trabajos a la espera de lo que será la definición de la Primera Nacional.