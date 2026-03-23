lunes 23 de marzo de 2026
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23 de marzo de 2026
Crisis.

Sigue esta semana el paro nacional universitario en reclamo de mejora salarial

Gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación y exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye más presupuesto para las universidades.

El sueldo real de los docentes de universaridades “se encuentra en su mínimo histórico”.

El sueldo real de los docentes de universaridades “se encuentra en su mínimo histórico”.

El motivo central de esta medida es el reclamo de una mejora salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionados por el Congreso Nacional el año pasado, y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.

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La necesidad de una mejora salarial

Asimismo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), declaró que, desde noviembre de 2023, “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y explicó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

“En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó Carboni.

FUENTE: Noticias Argentinas.

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