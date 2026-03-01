domingo 01 de marzo de 2026
Conflicto.

AMIA: Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado

En pleno conflicto en Medio Oriente, Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un movimiento que posiciona al frente de la fuerza a un militar que se encuentra “prófugo de la Justicia argentina” por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

La reestructuración del mando militar surge como respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder en Teherán, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El fallecimiento del líder supremo de Irán, Ali Jamenei

Además de confirmarse el fallecimiento de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el régimen ratificó que en las incursiones aéreas murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

En este escenario de crisis institucional, la designación de Vahidi reafirma la línea dura del organismo castrense, a pesar de las alertas rojas que pesan sobre su figura por delitos de terrorismo internacional.

