Turdera: soñó un espacio lleno de plantas exóticas y nativas y lo concretó

Una propuesta que se llenó de plantas nativas y esas que se identifican con un hogar.

Con la nostalgia y el recuerdo intacto, pero con la convicción de haber sembrado en sus vecinos una semilla de generosidad y solidaridad muy importante es que Gustavo Bracamonte de Turdera recordó ese día que en plena pandemia convocó al barrio a donar plantas para la Plaza San Martín .

Bracamonte, actualmente es el responsable de la cafetería exclusiva , CasaNegra de Turdera y uno de los creadores del Circuito Gastronómico Comercial y sociocultural "La Turderita" . Pero, antes de todo eso se define como un gran enamorado de su barrio en el cual vive y se compromete a mantenerlo vivo.

"El 20 de marzo del 2020 fue cuando comenzó ese aislamiento obligatorio y aunque parece lejano fue un momento que nos cambió la vida a todos. Por eso, en la previa de esos seis años que ya se cumplen, comencé a recordar cuando miraba por mi ventana a una plaza vacía, pero llena de hojas que volaba el viento", comentó Bracamonte sobre ese primer día de muchos más donde el contacto humano estaba totalmente restringido.

En la cuenta de La Turderita en Instagram se realizó un posteo sobre la historia de los vecinos en pleno aislamiento obligatorio que obtuvo gran repercusión y trajo el recuerdo de tantos que participaron. "La función de la Turderita además de mostrar el polo gastronómico de nuestro barrio, también tiene el objetivo de traer a la luz estas historias que nos identifica ta todos".

Embed - "La Turderita" Circuito Gastronomico Comercial y sociocultural on Instagram: "Hace casi 6 años ya , un grupo de vecinos , se unio en una gesta solidaria con plantas donadas por vecinos de Llavallol, Temperley , Turdera , para la creacion del espacio verde en Plaza San Martin. Fue en tiempos de pandemia,tiempos de dolor y memoria , pero con necesidad de demostrar que la fuerza de la vida estaba dando batalla Cuantas anecdotas, cuanto para recordar , cuanto respeto , gracias por tanto." View this post on Instagram

Había que unirse de alguna forma y pensó en verde para revivir a Turdera

En medio de la pandemia, este vecino con tanto compromiso con su barrio pensó que había que hacer algo para encontrarse y pensó en plantas para la Plaza San Martín de Turdera , "porque las plantas son símbolo de vida", dijo.

"Justo en ese momento de tanta lejanía con el otro humano busque una manera de volver a encontrarnos y enseguida recurrí a las redes, convoque a mis vecinos y les propuse que me dejen una planta en la puerta de mi casa para plantar en la plaza. Me comprometí en ir cada sábado y encargarme yo mismo de plantarlas", recordó sobre la iniciativa que continúa intacta hasta hoy.

47a423a9-5f9d-47c1-9f35-a26456ceaac6 Las publicaciones en 2020.

Según Bracamonte, todo lo que siguió después de esa propuesta fue sorpresivo, emocionante y único. "Se me lleno la vereda de plantas y además se sumaron personas de Llavallol, de Temperley y ahí entendí que cada planta además tenía una historia, una anécdota especial", recalcó.

Así fue el comienzo de una historia que sigue vive gracias a aquella unión de vecinos que, muchos de ellos sacaron una planta de su propio jardín para llevar a la plaza y dejar allí una firma en ese espacio público que abraza constantemente a cada vecino de Turdera. "Una señora trajo una planta de su mamá que había fallecido y recuerdo a un vecino que me contó que su papá no llegó a plantarla y por eso él decidió que quede en la plaza", compartió Bracamonte dos de tantas historias.

El Municipio mantuvo el espacio a pesar de la remodelación del lugar

Pasaron seis años de aquella gesta solidaria del barrio, pero hoy ese espacio verde está cercado y sigue muy cuidado. "Cuando se realizó la puesta en valor de la Plaza San Martín, el Municipio de Lomas decidió que ese lugar debería seguir allí vigente por la historia que guarda y por respeto a quienes impulsamos ese lugar", explicó y agradeció Bracamonte.

Si bien, ahora el lugar lo mantiene el placero siguen yendo los vecinos en forma particular a podar a acomodar su propia planta. Se trata de un espacio de plantas nativas que se fue diversificando y desarrollando a lo largo de los años.

"Personalmente quiero agradecer a esos vecinos, a esas plantas que nos volvieron a conectar con la vida, con la unión entre personas y me gustaría que cada persona sepa que tiene la libertad de dejar allí su huella a través de una planta porque es una forma de sentirse parte importante de un lugar", concluyó Bracamonte feliz por los logros y el compromiso vecinal.