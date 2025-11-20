Su mamá murió cuando tenía 2 años, pero pudo volver a escuchar su voz

Una historia extremadamente conmovedora es lo que compartió Juan Manuel Atondo (36) en su red social TikTok que inmediatamente se viralizó porque en el video que posteó cuenta que pudo escuchar por primera vez la voz de su mamá que murió cuando él tenía apenas 2 años de vida. El video viral tiene millones de vistas y miles de comentarios.

Juan es hincha de Temperley , donde pasó parte de su infancia y adolescencia jugando al básquet, por lo que está muy relacionado hasta hoy con el Celeste. Hasta hace un año jugó ahí, pero tuvo que dejar todo para mudarse a Alemania cuando se enamoró perdidamente de Laura, que es germana.

Fue justo antes de emigrar a Alemania que comenzó a hacer limpieza en su casa de Adrogué. "Mi papá falleció hace dos años y con Laura comenzamos a hacer refacciones en mi hogar de toda la vida y la historia del video de VHS que encontré nace de ese momento. Voy al quincho y me encuentro con una caja donde estaba el video y una carta que enseguida me di cuenta que la había escrito mi mamá", relató emocionado de sólo recordarlo.

En ese mismo instante comenzó a leer la carta y contó que no podía parar de llorar. "No sabía nada ni del video, ni de la carta porque mi papá sufrió mucho la muerte de mamá y cuando le preguntaba algo de ella se bloqueaba", confesó, y agregó que lo que más lo sorprendió fue el video que tuvo que llevar a digitalizar para verlo porque estaba en formato VHS: "Me encuentro con el video donde estaba mi mamá conmigo y enseguida me doy cuenta que por primera vez estaba escuchando su voz después de 36 años". Mi papá falleció hace dos años y con Laura comenzamos a hacer refacciones en mi hogar de toda la vida y la historia del video de VHS que encontré nace de ese momento. Voy al quincho y me encuentro con una caja donde estaba el video y una carta que enseguida me di cuenta que la había escrito mi mamá Mi papá falleció hace dos años y con Laura comenzamos a hacer refacciones en mi hogar de toda la vida y la historia del video de VHS que encontré nace de ese momento. Voy al quincho y me encuentro con una caja donde estaba el video y una carta que enseguida me di cuenta que la había escrito mi mamá

Juanma tenía 2 años recién cumplidos cuando su mamá Graciela Parón falleció, víctima de cáncer de mama. "Cuando la vi ahí tan feliz conmigo sentí algo que es indescriptible y comenzaron a cerrar en mí muchas cosas. No sé exactamente si ella estaba enferma cuando quedó embarazada porque mi papá me decía que ocultó su enfermedad y cuando la diagnosticaron ya era irreversible", relató.

Graciela se enteró que estaba enferma cuando Juanma tenía un año de vida y según cuentan aguantó un año más y falleció. Por eso, su papá lo crío al 100% a pesar que las hermanas de Graciela le ofrecieron adoptar a ese sobrino, pero él no quiso y según lo calificó su único hijo, siempre "fue un guerrero". A mí nunca me faltó nada, a pesar que no sólo perdió a su esposa, también murió un hermano de él y sus padres en muy poco tiempo".

La carta que le dejó a su hijo y que la descubrió 36 años más tarde

2cf69fef-7af2-449c-9cbd-f5904ae6b027

Fueron muchas heridas, muchos golpes para la familia, pero encontrarse con ese video no sólo emocionó a Juanma también lo acercó a esa mujer que no conocía y que fue ni más ni menos que su propia madre. "Lo que he llorado no se puede explicar, cuando falleció mi viejo llore como condenado y con este video creo que mucho más. Son muchas heridas que arrastré de muy chico aunque papá siempre me explicó lo que era la muerte, nunca me mintió y desde mis 3 o 4 años yo ya sabía que mi mamá no estaba, pero me acuerdo que le preguntaba cuándo iba a tener una mamá porque a mis compañeros del cole los iban a buscar las madres y a mi la chica que limpiaba en casa porque él trabajaba todo el día", recalcó.

Lo más increíble es que el video tiene una duración de una hora y va desde el nacimiento de Juan hasta que cumplió el primer año. No sólo se la ve a su madre, está su papá, sus abuelos y muchos familiares que ya no están en este plano por lo que él decidió ir subiendo esas historias para dejar documentado a esos seres que son parte de su historia de vida.

El video viral que emocionó en las redes

Embed - Les dejo un pequeño recorte del video VHS que pude arreglar. Ella es, fue y sera mi mama, Graciela Paron. Llevo horas y horas mirandolo, una y otra vez. Por fin, a mis 36 años, logre conocer la voz d mi mama, sus gestos, su forma de amarme. #mother #family #video #memories #love @juanma.atondo Les dejo un pequeño recorte del video VHS que pude arreglar. Ella es, fue y sera mi mama, Graciela Paron. Llevo horas y horas mirandolo, una y otra vez. Por fin, a mis 36 años, logre conocer la voz d mi mama, sus gestos, su forma de amarme. #mother #family #video #memories #love original sound - Karens - CarLine

Su historia con el Celeste

Desde Alemania contó que extraña mucho a los amigos, a la familia y a todo lo que lo une a su país. Uno de sus recuerdos es su etapa en el Club Atlético Temperley: "Al Cele lo descubrí porque yo quería jugar al básquet porque en el colegio hacíamos deporte, pero era más escolar mi papá me inscribió primero en un club que no me gustó y después fui a Temperley y enseguida arranque a jugar ahí porque tenía un compañero del colegio que ya iba y hasta llegue a jugar en la primera de Temperley desde mis 17 años hasta casi mis 21", recordó con nostalgia desde la distancia.

Luego, dejó el básquet porque se enfocó en el estudio y recién volvió a las canchas para el torneo de los "más 35". "Me llamaron los chicos de Temperley y dije sí dale y volví a jugar hasta que me vine a Alemania".

Entre tantos recuerdos de su estadía en el club recalcó: "Algo que me encantaba que cuando era pibito y jugaba al básquet de local era que a veces coincidía con los partidos de fútbol y nos íbamos a la tribuna a alentar, así que en el cele la pasaba muy bien porque fui un montón de años. Aún me quedan amigos del club, estoy en los grupos de WhatsApp y los sigo a los chicos que están en semifinales del torneo 'más 35'".