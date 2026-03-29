Pokémon desembarca en Lomas de Zamora con el Pokefan Fest: un día a pura nostalgia y fanatismo

Las entradas ya están a disposición de los interesados, a precios muy accesibles.

El universo de Pokémon tendrá su propio punto de encuentro en Lomas de Zamora con la llegada del Pokefan Fest , un evento que se realizará el domingo 12 de abril y que está pensado para reunir a fanáticos de todas las edades en una jornada llena de actividades, juegos y propuestas temáticas.

Javier Muñoz , organizador de la iniciativa, dialogó con este medio y contó que la iniciativa contará con stands, concursos, zona gamer y diversas dinámicas vinculadas al mundo Pokémon. "Es un evento apto para todo público, muy familiar, donde se juntarán desde niños hasta adultos a compartir su fanatismo”, explicó.

Es un evento apto para todo público, muy familiar, donde se juntarán desde niños hasta adultos a compartir su fanatismo Es un evento apto para todo público, muy familiar, donde se juntarán desde niños hasta adultos a compartir su fanatismo

El Pokefan Fest se realizará de 14 a 20 en el Salón Cultural Piaggio (Monseñor Piaggio 653) y será la primera vez que se lleve a cabo en Lomas de Zamora . Durante toda la jornada, los asistentes podrán intercambiar cartas, participar en actividades recreativas, disfrutar del cosplay y sumarse a las distintas propuestas interactivas.

Una jornada llena de nostalgia en Lomas de Zamora

El cronograma incluye un examen escrito de Pokémon, juegos como “Encuentra las medallas”, torneos de Pokémon Stadium, desafíos para adivinar los Pokémon, sorteos y actividades temáticas.

ba973296-885b-46d7-9a03-9304eb934561 Durante el evento habrá una gran variedad de stands pensados para los vecinos de Lomas de Zamora.

Entre las propuestas más destacadas también se encuentra la “pesca de Magikarps”, el karaoke libre, el desfile de cosplay y la búsqueda y captura de Pokémon, junto con una trivia sobre evoluciones que medirá los conocimientos de los participantes.

Un sorteo marcará el cierre de una jornada que promete ser “un Poké-Domingo” a pura diversión. Además, quienes asistan podrán disfrutar de consolas retro como Nintendo 64, disponibles de forma gratuita para revivir los clásicos de la serie.

2ef20e33-11df-4c80-842d-e9dccc71ab3e Distintas generaciones podrán convivir durante el evento, recordando los mejores momentos de una serie que sigue cautivando a grandes y chicos.

Las entradas podrán conseguirse de forma anticipada a través de la plataforma Passline (mediante el enlace disponible en el Instagram @pokefanfestival) o también en puerta el mismo día. El valor es de $2.000 anticipadas y $3.000 en el ingreso, con entrada gratuita para menores de 7 años y para personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad.

El Pokefan Fest ya recorrió distintas ciudades del país como Bell Ville, Mar del Plata, Necochea, Gualeguaychú y Río Cuarto, entre otras, y continuará expandiéndose con nuevas fechas en zona Sur, específicamente en Berazategui y Glew, con el objetivo de seguir contagiando la pasión por los Pokémon.