domingo 29 de marzo de 2026
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29 de marzo de 2026
Sobre las tablas.

Inés Estévez y Germán Palacios salen a escena con "El hombre inesperado"

La obra de teatro, escrita por la dramaturga francesa Yasmina Reza, está interpretada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez.

Germán Palacios e Inés Estévez, juntos.&nbsp;

Germán Palacios e Inés Estévez, juntos. 

"El hombre inesperado", una obra de teatro donde por azar o destino dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren, sale a escena con las actuaciones y la dirección de Germán Palacios e Inés Estévez, donde los espectadores viajan con ellos.

La puesta se presenta los jueves de abril a las 21.45 en el Teatro Picadero, en el Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, en pleno Centro porteño. Entradas anticipadas por Plateanet o en la boletería del teatro.

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Germán Palacios e Ines Estevez.

Germán Palacios e Ines Estevez.

Cómo es la obra con Inés Estévez y Germán Palacios

En un viaje de París a Frankfurt, se genera un encuentro impensado entre un escritor reconocido y una de sus más ávidas lectoras. Dos soledades que coinciden en un mismo vagón de tren, pensamientos que sobrevuelan hasta entrecruzarse en un intercambio lleno de ternura, inteligencia y humor.

“El hombre inesperado” fue escrita a finales de los '80 por la reconocida dramaturga francesa Yasmina Reza, autora también de obras devenidas clásicos contemporáneos como “Art” o “Un Dios salvaje”, entre muchas obras.

Este texto fue llevado por primera vez a escena a mediados de los noventa en Francia, y posteriores versiones en Inglaterra, Estados Unidos, y España. En Argentina, se hizo en 2008 encabezada por Luis Brandoni y Betiana Blum.

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