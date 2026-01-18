La avenida Alsina nació como sendero en Lomas de Zamora: su origen

Quien camina una ciudad con atención termina entendiendo que las calles no son sólo trazos sobre un mapa. Son relatos vivos, hilos que conectan épocas, personas y formas de habitar. En Lomas de Zamora hay una avenida que condensa como pocas esa idea: todos la transitan, casi nadie se detiene a pensar de dónde viene.

Tiene varios nombres, múltiples capas de historia y un pasado que se remonta mucho más atrás de lo que su asfalto sugiere. Hoy es Avenida Alsina , Almirante Brown y Espora. Pero antes fue otra cosa. Para encontrar su origen hay que viajar varios siglos atrás, cuando cruzar hacia el sur no era un gesto cotidiano sino una pequeña odisea.

En el siglo XVII, el Riachuelo marcaba un límite difícil de franquear. No había puentes: sólo canoas. Recién en 1653 el Cabildo decidió reglamentar ese cruce para el uso popular y lo bautizó Pedro Salazar, en referencia a un vecino con tierras en la zona. Allí se levantaría el primer puente sobre el Riachuelo, un punto clave que cambiaría la circulación hacia el sur.

Más de cien años después, en 1791, ese paso fue reemplazado por un nuevo puente, que llevó el nombre de quien lo construyó: Juan Gutiérrez Gálvez. A partir de ese momento se consolidó un eje fundamental: el antiguo Camino Real que conducía al sur de la provincia. Desde ese cruce -ubicado donde hoy se encuentra el puente carretero de Remedios de Escalada- comenzaba un sendero polvoriento y solitario conocido como el Camino de las Carretas, una traza rústica que se extendía hasta Chascomús.

image El Camino de las Carretas, una traza rústica de Lomas que se extendía hasta Chascomús.

Lomas de Zamora era la primera parada obligada de ese recorrido

Allí funcionaba una posta, punto de descanso para viajeros y carretas, ubicada exactamente donde hoy está la cabecera de la línea 266 de colectivos, frente a la estación ferroviaria. Ese dato, casi invisible, marca el lugar donde el camino empezaba a transformarse en pueblo.

Con el paso del tiempo, el sendero agreste fue perdiendo su carácter rural. La vegetación cedió espacio a viviendas, almacenes y comercios. Décadas más tarde, ya entrado el siglo XX, la traza se había convertido en una avenida propiamente dicha. En los años 50 presentaba un aspecto muy distinto al actual: empedrado prolijo, un boulevard central con palmeras y canteros. El crecimiento urbano y el aumento del tránsito sellaron ese destino. Las carretas y los carruajes fueron reemplazados por autos, camiones y colectivos. El viejo empedrado y el boulevard desaparecieron bajo la piqueta.

A fines de los 60 y comienzos de los 70 llegó el ensanche definitivo, con asfalto y varios carriles por mano, configuración que aún se mantiene. Así, el antiguo Camino de las Carretas quedó fragmentado en nombres distintos según el barrio que atraviesa: Alsina entre Banfield y Balcarce, en Lomas; Almirante Brown hasta Temperley; Espora en Adrogué y Burzaco. Cambian las denominaciones, no la historia. Porque, aunque alguien diga que nunca la recorrió, cuesta creerle: de una forma u otra, todos pasamos por allí.