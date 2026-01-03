Intentó vender una moto robada en Lomas de Zamora y lo descubrió la Policía

Una moto que había sido robada en Lomas de Zamora fue recuperada por la Policía en la provincia de Chaco , luego de que un hombre intentara venderla. Un testigo anónimo hizo la denuncia.

Todo empezó cuando una persona de identidad reservada avisó a la Policía que un sujeto estaba intentando vender una moto marca Honda Wave blanca de procedencia dudosa , en la localidad chaqueña de Coronel Du Graty .

La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones Complejas Interior Villa Ángela. Un grupo de policías se trasladó de inmediato al lugar. Tras una serie de averiguaciones, lograron encontrar la moto.

Los uniformados verificaron la numeración de la moto con el sistema informático. Así notaron que la denuncia era cierta: la moto era robada. Presentaba un pedido de secuestro activo por robo , emitido por la Policía de Lomas de Zamora .

De esta manera, secuestraron la moto y la trasladaron a la dependencia policial. El acusado no pudo explicar la procedencia de la misma.

Luego de consultar al magistrado interviniente, se dispuso que la moto quedara incautada por la Policía de Chaco, mientras que se inició una causa contra el hombre que intentó venderla en forma ilegal.