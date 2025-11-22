El Santuario del Gauchito Gil en Budge cumple 25 años

La devoción se respira a cada paso en Ingeniero Budge . Allí, sobre la calle Quesada (entre Andrés Bello y Lavarden), el Santuario del Gauchito Gil cumple sus primeros 25 años de vida , convertido en un punto de encuentro espiritual para cientos de vecinos que a diario se acercan para pedir por salud, trabajo y protección.

El lugar posee una historia que lo vuelve único. En el centro del santuario se encuentra un árbol en el que muchos aseguran que, años atrás, aparecía la silueta del Gauchito Gil, manifestándose como una señal de su presencia.

El Padre Luis Correa , referente del santuario, conoce en detalle la devoción del barrio . Él mismo se acercó al Gauchito Gil por herencia familiar: “El Gauchito Gil es un santo popular venerado por el pueblo”, afirmó, con decisión. Según le contó a este medio, fue su familia, de raíces correntinas, la que le habló por primera vez de la figura del gaucho. Con el tiempo, comenzó a acompañar a los fieles de Budge y hoy es una presencia constante en el santuario.

“La gente viene todos los días. Suelen acercarse para pedir por salud y trabajo, y por suerte nunca les faltó”, admitió. Entre las muchas historias que escuchó y vivenció, una quedó grabada a fuego en su memoria: “Una señora se recuperó de un cáncer terminal luego de estar en el árbol y encomendarse al Gauchito Gil”.

Vecinos de Budge en el Santuario del Gauchito Gil.

De Corrientes a Ingeniero Budge

La figura del Gauchito Gil es parte central de la tradición cultural argentina. Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez Nació en 1840 en Pay Ubre, Corrientes, y fue asesinado el 8 de enero de 1878. Desde entonces, su historia creció hasta convertirlo en uno de los santos populares más venerados del país.

Esa tradición también se siente en Budge, donde cada año llegan nuevos devotos, no solamente del barrio, sino de distintos distritos. Ese es el caso de Maira y Nazarena, dos vecinas de Villa Lugano que viajaron especialmente para orar.

Al Santuario, ubicado en Budge, asisten vecinos de distintos distritos.

“Gran parte de nuestra familia nos contó historias del Gauchito Gil y por eso decidimos empezar a venerarlo. Este santuario de Budge es el más cercano y el más completo, por eso venimos acá para tenerlo siempre presente”, indicaron, y rápidamente destacaron la calidez del Padre, que suele recibir a cada visitante con los brazos abiertos.

Según indicaron las jóvenes, Los pedidos al Gauchito Gil pueden hacerse en voz alta o mediante escritos que los fieles dejan junto a las imágenes. “Desde que rezamos, exponemos nuestros deseos o prendemos una vela para el Gauchito, nos va mejor en la vida”, acotaron.

El santuario nació desde la fe popular y creció gracias a los vecinos. Hoy cumple un cuarto de siglo como uno de los puntos de devoción más importantes de la zona: un lugar donde conviven la tradición correntina, la identidad barrial y las historias de quienes encuentran consuelo y esperanza en el Gauchito Gil.