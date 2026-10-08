jueves 08 de octubre de 2026
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8 de octubre de 2026
Protesta.

El Foro Hídrico de Lomas reclamó por el agua, el territorio y el futuro de AySA

Vecinas y vecinos de Lomas participaron de una protesta contra la derogación de la Ley de Tierras y el avance de la privatización de AySA.

Vecinas y vecinos de Lomas participaron de una protesta.

Vecinas y vecinos de Lomas participaron de una protesta.

El Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamora participó de un jornada de protesta en rechazo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) y expresaron su preocupación por el futuro del acceso al agua potable y las obras de saneamiento.

Según señalaron desde la organización, la movilización también estuvo vinculada con la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras y con lo que consideran un avance sobre los bienes comunes, entre ellos el agua, la tierra y los bosques.

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"Defender nuestro bienes comunes"

"Nos hicimos presentes en la jornada de protesta contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata. El fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejó sin efecto dicha protección judicial, abriendo el camino a la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) dispuesta mediante el DNU 70/23 del Poder Ejecutivo", expresaron a través de la cuenta oficial de Facebook.

Desde la organización cuestionaron que la decisión judicial, a su entender, abre el camino para la derogación de la Ley 26.737 y advirtieron sobre las consecuencias que esto podría tener respecto de la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

"Consideramos esencial la organización colectiva para defender nuestros bienes comunes -agua, tierra, bosques y glaciares-, ya que constituyen una condición indispensable para el desarrollo del buen vivir de nuestras comunidades", señalaron.

Expresaron su preocupación por el futuro del acceso al agua potable y las obras de saneamiento.

Expresaron su preocupación por el futuro del acceso al agua potable y las obras de saneamiento.

Críticas al nuevo esquema para AySA

Desde el Foro Hídrico cuestionaron distintos aspectos del proceso de privatización, entre sus principales advertencias, mencionaron la posibilidad de interrupciones del suministro por falta de pago, aumentos tarifarios, una reducción de los controles sobre la calidad del agua y el ingreso de corporaciones extranjeras en la gestión del recurso.

"Reafirmamos la necesidad de luchar por la defensa del territorio y del derecho humano inalienable al acceso al agua potable y a las obras de saneamiento", expresaron.

Otro de los puntos centrales del comunicado fue el avance del proceso de privatización de AySA y la convocatoria a la apertura de las ofertas económicas prevista para el 8 de octubre a las 10. El Foro calificó el proceso como "ilegítimo e ilegal" y cuestionaron que la "licitación se desarrolla ignorando las cautelares judiciales vigentes respecto de las obligaciones operativas de la empresa y la evaluación de pasivos ambientales".

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