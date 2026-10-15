Casa de la Mujer de Budge trabaja como institución sobre el fenómeno del niño para ayudar a los vecinos

Casa de la Mujer ya está dictando charlas constantes sobre el fenómeno que preocupa al barrio.

Realizan reuniones para llevar calma y soluciones a los vecinos de Budge preocupados por el fenómeno del niño.

Ante la incertidumbre y la preocupación de muchos vecinos de Budge y alrededores respecto al fenómeno del niño es que desde Casa de la Mujer que es una institución comprometida con la comunidad trabaja para llevar tranquilidad y soluciones ante lo que podría pasar en esa zona si se extienden las lluvias por varios días.

Roxana Clemente que es la responsable de la institución ubicada en Claudio de Alas 2633, Budge comentó como están trabajando en conjunto: "Somos un espacio que estamos en contacto permanente con los vecinos y ante la preocupación realizamos reuniones informativas y hasta se armó un grupo de voluntarios".

Lo primero que se hizo fue trabajar con cubiertas, es decir sobre los techos de las casas que más lo necesitan. "Hay muchos alertas y un grupo de compañeros de Casa de la Mujer se ofreció a realizar esas tareas. Ellos vienen a los cursos y decidieron colaborar con clavar chapas o poner membranas para que no haya filtraciones", detalló Clemente.

Ante tanta información sobre lo que puede traer el fenómeno del niño, desde Casa de la Mujer refuerzan la información oficial a través de distintos encuentros que se hacen en el espacio ubicado en Budge.

Destapar cañerías en el barrio, despejar las canaletas con antelación es el trabajo que ya están haciendo para llevar tranquilidad a los vecinos. "En Casa de la Mujer hay varios cursos que se dictan y ya estamos preparando con las chicas del taller de velas aromáticas para hacer de las comunes en caso que los vecinos lo necesiten en caso de cortes de luz", compartió Clemente.

Concientizar siempre por los canales oficiales y que la gente no se asuste es la prioridad para esta institución que está en permanente contacto con el vecino. "Estamos haciendo reuniones también con los distintos organismos de la zona para hacer charlas sobre primeros auxilios", adelantaron.

Clemente contó que se reunió con el director del Hospital Alende para trabajar en conjunto: "Le pedí que trabajamos en informar sobre temas claves que pueden suceder ante una emergencia así que en breve vamos a brindar este tipo de ayuda también".

Ayudar y proteger a los adultos mayores

Una de las preocupaciones del barrio donde está Casa de la Mujer son las personas mayores. "Tenemos una población con una gran cantidad de adultos mayores que nos comentan su preocupación sobre este fenómeno del niño porque dicen que serán varias semanas de lluvia", recalcó Clemente que trata de llevar tranquilidad a la gente que la visita o cuando recorre las calles.

La gente más grande confesó que tiene miedo porque son zonas que suelen sufrir de inundaciones. Por eso, apuntan a que todos estén preparados. "Lo que hacemos es pedirles que se manejen con información oficial y que acudan a nosotros ante cualquier duda", aseguraron desde la entidad que pretende llevar tranquilidad a su gente.

El fenómeno del niño es un calentamiento anormal de las aguas del océano pacífico ecuatorial que puede modificar el clima en distintas partes del mundo. En Argentina puede favorecer períodos de lluvias más intensas, tormentas y posibles inundaciones en algunas regiones, por eso intentan llevar calma a los vecinos de Budge y de todos los barrios aledaños.

Las recomendaciones son: mantener limpias las canaletas, desagües y rejillas, evitar circular por zonas inundadas, desenchufar artefactos electrónicos si ingresa agua, sólo si es seguro hacerlo y contar con un plan familiar de emergencia.