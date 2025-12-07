Así nació el emblemático Euskal Echea, el principal legado vasco en Lomas

Las 20 hectáreas de la estancia de los Enz, en Llavallol, son el corazón del Euskal Echea.

Las 20 hectáreas de la estancia de los Enz, en Llavallol, son el corazón del Euskal Echea.

Las 20 hectáreas de la estancia de los Enz, en Llavallol, son el corazón del Euskal Echea.

Pocas cuestiones atraviesan tanto la vida social de Lomas de Zamora como la educación. En un distrito amplio y diverso, donde conviven instituciones públicas y privadas con larga historia, hay un establecimiento que genera un reconocimiento especial: el Colegio Euskal Echea de Llavallol , una referencia centenaria que forma parte del patrimonio afectivo de la comunidad.

Para entender su origen hay que retroceder al último tramo del siglo XIX, cuando la inmigración vasca en Argentina crecía de manera sostenida. Aquellos guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses y navarros encontraron en las sociedades de colectividad un modo de organizarse. En 1877, un grupo de ellos dio un paso decisivo: fundaron Laurak Bat -“Las CuatroUna”-, una entidad que, junto con otras similares, fue delineando el sueño de crear una verdadera Casa Vasca en el país. Ese impulso tuvo protagonistas claros.

Oportunidad Abren la convocatoria para ser parte de una feria con más de 40 años de historia

UN SIGLO DE FE Avanza el libro que revive la historia de una parroquia de Temperley

Uno de ellos fue Juan Sebastián Jaca, nacido en Berastegui, Guipúzcoa, que llegó al país a los 10 años y terminó siendo el fundador de Laurak Bat y luego presidente de la Asociación Euskal Echea. El otro fue Martín de Errecaborde, oriundo de Salgise, en el País Vasco norte. Había emigrado muy joven, trabajó en el campo y más tarde impulsó fábricas de manteca y queso en Lomas de Zamora, San Justo, Balcarce y Mar del Plata.

Errecaborde no sólo encabezó la Asociación Euskal Echea : también donó los dos primeros pabellones del colegio. Lo hizo en silencio, sin querer que su nombre figurara en las edificaciones. Tras su muerte, en 1917, sus pares colocaron una placa en su homenaje con una inscripción en euskera que afirma: “Se destruirá este bronce y tú seguirás por siempre en el alma de Euskal Echea”.

image El Euskal Echea celebra las tradiciones vascas en Llavallol, Lomas.

El proyecto educativo tomó forma cuando las autoridades vascas compraron 20 hectáreas de la estancia de los Enz, en Llavallol. Ese terreno sería el corazón del futuro Colegio Euskal Echea. La colectividad impulsó con fuerza cada etapa y el 17 de diciembre de 1905 se colocó la piedra fundamental del conjunto que incluiría los colegios y un Hogar de Ancianos.

El detrás de escena en Llavallol

El financiamiento llegó en gran medida de familias vinculadas a la comunidad vasca. Los fundadores, comprometidos con la idea de formar católicos en sus instituciones, también buscaron la presencia de una orden religiosa vasca. En el acto fundacional actuaron como padrinos el presidente de la Nación, Manuel Quintana, y Feliciana Zabala de Guraya.

Finalmente, el 10 de noviembre de 1912 se inauguraron los colegios. Más de un siglo después, esa obra colectiva sigue siendo un motivo de orgullo para Lomas de Zamora. ¡Hasta la semana que viene, amigos!