Lomas de Zamora: condenaron a 8 años de prisión a un hombre que mató a su amigo durante una cena

El imputado fue juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Un hombre considerado el autor de un crimen ocurrido en Villa Galicia el 31 de mayo pasado, fue condenado a 8 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora que estuvo a cargo del juicio .

El sujeto, identificado como Bruno Almeida , fue declarado culpable de “homicidio simple” en perjuicio de Cristian Manuel Romero , el individuo asesinado a puñaladas en medio de una cena.

El sangriento episodio de violencia sucedió en Cerrito al 1600, entre Lavalle y Lugano, donde fue hallado sin vida el cuerpo de la víctima, que tenía 46 años, y presentaba una herida de arma blanca en la pelvis.

Según el reporte oficial del caso, un llamado al 911 alertó sobre una persona herida en dicho domicilio. Efectivos policiales se acercaron al lugar y vieron a Romero agonizando, tirado en el piso. Enseguida se organizó su traslado de urgencia al Hospital Gandulfo , ubicado a pocas cuadras del lugar.

Los patrulleros recorren las instituciones en horario nocturno. La Policía de Lomas de Zamora asistió al lugar del homicidio.

Lamentablemente, los médicos no pudieron salvar la vida de Cristian, quien falleció tras sufrir una herida certera en la región de la pelvis que le hizo perder mucha sangre, según informaron fuentes policiales a La Unión.

Efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes al cuerpo e incautaron un cuchillo, que habría sido utilizado para matar a Romero. Policías de la Comisaría 8ª de Villa Galicia quedaron a cargo de la investigación y no tardaron en reconstruir lo que había pasado.

Homicidio durante una cena

Según se pudo determinar, el muchacho asesinado habría sido agredido en una cena, tras una discusión con un joven de 28 años que sería amigo suyo. Este último fue detenido como principal sospechoso del crimen.

El sujeto arrestado por la Policía quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Los investigadores intentan esclarecer si existía algún conflicto previo entre el presunto asesino y la víctima.