Qué dijo Mickey Rourke sobre la campaña que armó para no ser desalojado

El actor Mickey Rourke , gran figura del cine de otros tiempos y protagonista de la película "Nueve semanas y media", negó en redes sociales haber participado en una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para reunir 100.000 dólares y no ser desalojado de su vivienda en alquiler.

"Alguien creó una fundación o fondo para donar dinero, como en una organización benéfica, y ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, no pediría limosnas. Prefiero meterme una pistola en el culo y apretar el gatillo", dijo al inicio de un video de cinco minutos de duración publicado en su cuenta de Instagram.

Aseguró que se encontraba "frustrado y confundido" por la situación y que, pese a sentirse avergonzado, sabía que lo superaría "como cualquier otra cosa" por la que ha atravesado.

La campaña fue lanzada esta semana por Liya-Joelle Jones, quien, de acuerdo con la revista People, se describía como una amiga del actor y parte del equipo de Rourke en la página de GoFundMe, que acumuló más de 100.000 dólares.

Mickey Rourke aclaró la polémica situación

"Quienquiera que haya hecho esto, no sé por qué lo hizo, no lo entiendo. Ni en un millón de años sabría qué es una fundación de GoFundMe", apuntó Mickey Rourke.

En los últimos días, el actor fue perseguido por los medios de comunicación tras darse a conocer que en diciembre recibió una notificación para pagar unos US$60.000 de alquiler atrasado o enfrentarse al desalojo de su casa de Los Ángeles, según People.

Rourke explicó que su situación financiera se complicó desde la covid y la huelga de guionistas, y que una de las razones por las que dejó de pagar el alquiler fue el mal estado de la casa en la que había vivido sin problema alguno los primeros cinco años.