Preocupación en Gran Hermano Generación Dorada por la salud de Andrea del Boca

Andrea del Boca en el stream de Gran Hermano Generación Dorada.
Los días de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada tienen idas y vueltas y ahora protagonizó un momento que preocupó al público. La actriz se tomó la presión en pleno stream de Telefe tras admitir que el clima de la casa la tiene "movilizada".
De todos modos, lejos de mostrarse caída, la artista dejó claro que este malestar físico no es más que un impulso para cambiar su estrategia de juego. "Muchos deben haber pensado que en dos días me iba a ir. No me pienso ir", disparó sin vueltas Andrea del Boca.
Andrea del Boca y los conflictos de la convivencia
Reconoció que está buscando "la vuelta" para enfrentar los conflictos de convivencia: "En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada".
"Si tengo 51 años de carrera es porque ustedes me han apoyado. El soberano es el que decide", afirmó, haciendo enfásis en que siempre intenta ver "el vaso medio lleno".
Para Andrea del Boca, esta experiencia en el reality es una oportunidad de aprendizaje y resistencia: "La vida siempre te da otra oportunidad. Estoy fuerte, firme y con ganas de jugar si ustedes me siguen aceptando".