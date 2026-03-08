domingo 08 de marzo de 2026
Llega Andá Pa Alla, el nuevo ciclo con Maxi López en Telefe

Telefe estrena Andá Pa Allá, un nuevo ciclo deportivo con Grego Rossello, Maxi López, El Turco Husain, Sarita Sklate y Agusneta.

Desde el próximo martes a la medianoche, Telefe pone en pantalla a Andá Pa Allá, el nuevo espacio deportivo con la conducción de Grego Rossello junto a un equipo integrado por Maxi López, El Turco Husain, Sarita Sklate y Agusneta.

Un equipo potente para vivir todo el análisis de cada fecha del fútbol local, el desempeño de los equipos argentinos en la CONMEBOL Libertadores y, por supuesto, el apasionante camino hacia el Mundial 2026, acompañando a la Selección Argentina.

Maxi López y un gran equipo.

Maxi López y un nuevo ciclo de fútbol en Telefe

El ciclo tendrá Información, análisis, entrevistas, humor, interacción con las audiencias y mucho más, en un ciclo semanal innovador con el sello único de Grego Rosello en la conducción.

Se suma Sarita Sklate, una joven periodista deportiva, que aportará datos, actualidad, presencia en cancha y un estilo propio que es furor en redes y Agus Neta, streamer y analista deportivo que se destaca por su carácter directo, tajante y polémico. Una formación perfecta para disfrutar del fútbol los martes a la medianoche, en Streams Telefe.

