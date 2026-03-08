Llega Andá Pa Alla, el nuevo ciclo con Maxi López en Telefe

Maxi López, en un ciclo de fútbol.

Desde el próximo martes a la medianoche, Telefe pone en pantalla a Andá Pa Allá, el nuevo espacio deportivo con la conducción de Grego Rossello junto a un equipo integrado por Maxi López, El Turco Husain, Sarita Sklate y Agusneta.

Un equipo potente para vivir todo el análisis de cada fecha del fútbol local, el desempeño de los equipos argentinos en la CONMEBOL Libertadores y, por supuesto, el apasionante camino hacia el Mundial 2026, acompañando a la Selección Argentina.

image Maxi López y un gran equipo. Maxi López y un nuevo ciclo de fútbol en Telefe El ciclo tendrá Información, análisis, entrevistas, humor, interacción con las audiencias y mucho más, en un ciclo semanal innovador con el sello único de Grego Rosello en la conducción.

Anda Pa Allá contará con un plantel de lujo: Maxi López y el Turco Husain, quienes desde su mirada de ex jugadores podrán hablar del fútbol desde adentro, con análisis y las mejores anécdotas de sus carreras.

Se suma Sarita Sklate, una joven periodista deportiva, que aportará datos, actualidad, presencia en cancha y un estilo propio que es furor en redes y Agus Neta, streamer y analista deportivo que se destaca por su carácter directo, tajante y polémico. Una formación perfecta para disfrutar del fútbol los martes a la medianoche, en Streams Telefe.

