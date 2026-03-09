lunes 09 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026
Va de retro.

Hernán Piquín recordó su "pareja bizarra" con Noelia Pompa en el Bailando por un Sueño

Hernán Piquín contó que en el Bailando por un Sueño buscaban ese efecto en su dupla con Noelia Pompa y cómo trabajó para revertir esa mirada.

Hernán Piquín y Noelia Pompa.&nbsp;

Noelia Pompa y Hernán Piquín fueron bicampeones del Bailando por un Sueño, logrando ser los ganadores de las temporadas 2011 y 2012, y juntos lograron conformar una pareja muy querida por el público del certamen coreográfico que conducía Marcelo Tinelli.

“La primera pareja con la que iba a bailar era la mujer de la Mole Moli, pero vivía en Villa del Rosario y por mis compromisos de trabajo era muy complicado. Buscaron a otra persona y fue Noelia, que vivía en Buenos Aires como yo y era más fácil todo. Antes de empezar los ensayos tuvimos una charla y le dije lo que pensaba: que era obvio que estaban buscando una pareja bizarra”, le contó a La Nación.

Cómo se consolidaron Noelia Pompa y Hernán Piquín

Hernán Piquín contó cómo fue el plan para que no sea una pareja bizarra con Noelia Pompa y cambiar la mirada del público. “Un bailarín del Colón, alto, esbelto, con presencia al lado de una persona de baja estatura que no es bailarina profesional. Y le propuse trabajar para sacarle de la cabeza a la gente y al jurado, la idea de la pareja bizarra”, contó.

image
Hernán Piquín y Noelia Pompa.

Y recordó: “Me dijo que estaba dispuesta y que iba a dar el cien por ciento, y empezamos a trabajar. El primer año con Noelia fue de inclusión y el segundo año fue de total aceptación. Al principio le decían cosas feas, y yo me enojaba y les paraba el carro. Y cuando Noelia empezó a demostrar que lo podía hacer y que lo hacía muy bien, incluso mejor que algunos que se decían bailarines profesionales, todo cambió y la llamaban la gran Noelia, la gigante Noelia”.

