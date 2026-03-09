Hernán Piquín recordó su "pareja bizarra" con Noelia Pompa en el Bailando por un Sueño

Hernán Piquín y Noelia Pompa.

Noelia Pompa y Hernán Piquín fueron bicampeones del Bailando por un Sueño, logrando ser los ganadores de las temporadas 2011 y 2012, y juntos lograron conformar una pareja muy querida por el público del certamen coreográfico que conducía Marcelo Tinelli.

Hernán Piquín recordó en una entrevista cómo fue saltar a la pista con Noelia Pompa, quien no era la primera opción y con quien logró brillar en el Bailando por un Sueño.

Embed “La primera pareja con la que iba a bailar era la mujer de la Mole Moli, pero vivía en Villa del Rosario y por mis compromisos de trabajo era muy complicado. Buscaron a otra persona y fue Noelia, que vivía en Buenos Aires como yo y era más fácil todo. Antes de empezar los ensayos tuvimos una charla y le dije lo que pensaba: que era obvio que estaban buscando una pareja bizarra”, le contó a La Nación.

Cómo se consolidaron Noelia Pompa y Hernán Piquín Hernán Piquín contó cómo fue el plan para que no sea una pareja bizarra con Noelia Pompa y cambiar la mirada del público. “Un bailarín del Colón, alto, esbelto, con presencia al lado de una persona de baja estatura que no es bailarina profesional. Y le propuse trabajar para sacarle de la cabeza a la gente y al jurado, la idea de la pareja bizarra”, contó.

image Hernán Piquín y Noelia Pompa. Y recordó: “Me dijo que estaba dispuesta y que iba a dar el cien por ciento, y empezamos a trabajar. El primer año con Noelia fue de inclusión y el segundo año fue de total aceptación. Al principio le decían cosas feas, y yo me enojaba y les paraba el carro. Y cuando Noelia empezó a demostrar que lo podía hacer y que lo hacía muy bien, incluso mejor que algunos que se decían bailarines profesionales, todo cambió y la llamaban la gran Noelia, la gigante Noelia”.

Compartí esta nota en redes sociales:







