Finde en Lomas de Zamora: Todos Tus Muertos y la movida local

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán en el primer fin de semana de 2026 la visita de Todos Tus Muertos , la banda de punk rock liderada por Fidel Nadal, junto con otras propuestas de música en vivo y shows de humor.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el sábado desde las 20 tendrá lugar la Fiesta Retro Number One , en homenaje a la recordada disco.

En El Nido de Lomas de Zamora , Manuel Castro 478, el sábado desde las 20,30 se abre un “Piano Bar” para todos aquellos que se animen a cantar y tocar.

Todos Tus Muertos, la legendaria banda de punk, rock y reggae, sonará en vivo el sábado a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080. Abren la noche Mal Pasar y Precedentes.

En Cultura del Sur de Temperley el sábado a las 22 la banda Choque de Trenes en vivo y se suma la proyección del documental “Del barrio al cielo”, homenaje a Juan Manuel Calabró.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23 tendrá lugar otra edición de la Fiesta Épica, para romper toda la pista de la mano de Dj Toffassj.

El Teatro Kabeza sale a escena con su humor y sus clásicos personajes el domingo a las 20 en La Casa Carlos Fuentealba de LLavallol, Av. Antártida Argentina 1.755.