Estalló la interna en LN+ entre Cristina Pérez y Débora Plager

Cristina Pérez y Débora Plager, enfrentadas.

Según los rumores que comenzaron a correr, en LN+ hay un fuerte enfrentamiento entre Débora Plager y Cristina Pérez. En Puro Show, en El Trece, contaron cómo se fue gestando el conflicto entre las dos estrellas del canal y que ahora terminó estallando.

"El año pasado, Cristina Pérez iba con su programa de 19 a 20 pero este año, la bajaron una hora y compite de lleno con Eduardo Feinmann que está en A24. A ella se le está haciendo difícil el número, porque él la dobla en rating. El año pasado, con el otro horario, también perdía pero daba más pelea", detalló Pampito en El Trece.

Embed Según contaron, Cristina Pérez optó por llegar tarde a modo de protesta. "Está furiosa con las autoridades y llega casi todos los días tarde a propósito. Débora Plager, que está en el programa anterior, se cansó de que les pidan que estiren. El viernes pasado llegó al límite de la paciencia de porque su colega apareció en el estudio 17 minutos después de su horario", sumó.

Qué dijo Débora Plager sobre Cristina Pérez En este contexto, cuando el cronista de Puro Show le fue a preguntar a Débora Plager por esta interna, buscó minimizarla. "En teoría mi programa es de 16 a 18 pero a veces pasa que se estira un poco, pueden haber un pase... no me molesta porque me encanta laburar y nunca me voy a enojar por hacer un programa más largo", dijo.

image Pampito habló de la interna de Débora Plager y Cristina Perez. Y agregó: "No chicos. Cero internas. No sé qué dicen los demás pero yo te digo que no es así. Cero. Acá se viene a trabajar y yo me preocupo por hacerlo lo mejor que puedo". "Cristina es figura y por eso no pueden despedirla pero las autoridades no saben más qué hacer con ella", cerró Pampito sobre esta interna.

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