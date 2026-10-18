Confirmaron que Marilyn Monroe y la actriz Sydney Sweeney son parientes

En más de una oportundiad, la actriz Sydney Sweeney fue comparada con Marilyn Monroe y hace solo unos meses, la estrella de “Euphoria” rendía homenaje al icono del cine con una atrevida sesión fotográfica. Ahora, se dio a conocer que ambas artistas están emparentadas.

Según señala The Hollywood Reporter, un estudio de MyHeritage reveló que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son primas novenas, con una generación de diferencia. Las intérpretes tienen un antepasado en común, Ezra Perry, que fue uno de los primeros colonos ingleses de Sandwich, Massachusetts.

En otra. En qué anda la Cicciolina, la actriz porno que pasó por el Bailando

El parecido entre la actriz de títulos y la recordada diva fue sacado a relucir en el estreno de “La asistenta”, en diciembre de 2025, cuando Sydney Sweeney llevó un vestido blanco que recordó al icónico conjunto de Marilyn Monroe en “La tentación vive arriba”.

También se comparó a ambas actrices en el Festival de Cine de Santa Bárbara de 2026, cuando Sydney Sweeney lució un vestido similar al que luciera Marilyn Monroe en la portada de la revista LIFE en abril de 1952.

La actriz en pariente de la gloria del cine.

"Siempre se han establecido paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus trayectorias coincidían a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage", afirmó Roi Mandel, director de investigación de MyHeritage, en un comunicado.

"Descubrir esa rama que compartían fue increíble; es un poderoso recordatorio de que la humanidad es un enorme árbol genealógico y de que, cuando profundizamos, descubrimos lo extraordinariamente interconectados que estamos todos", añadió.

Otra actriz es familiar de Marylin Monroe

Cabe señalar que Sidney Sweeney no es la única actriz que comparte parentesco con Marilyn Monroe y otras figuras también son de su familia lejana.

MyHeritage también reveló que Dakota Johnson es prima novena de la protagonista de la película “Con faldas y a lo loco”, si bien con tres generaciones de diferencia.