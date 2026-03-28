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Ca7riel y Paco Amoroso arrancan con su gira mundial

El dúo de Ca7riel y Paco Amoroso, jóvenes exponentes de la música argentina, arrancan un periplo por Argentina, América latina y Europa.

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El dúo formado por Ca7riel y Paco Amoroso comenzará en mayo su “Spirits World Tour”, la extensa gira mundial que llevará a los dos jóvenes exponentes de la música argentina a multitud de ciudades de América y Europa hasta noviembre, con Buenos Aires como cita inaugural.

“Spirits World Tour” arrancará y terminará en América Latina, partiendo el 14 de mayo en de Buenos Aires y terminando el 27 de noviembre en Lima.

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Recorrerá México (seis conciertos entre el 31 de julio y el 12 de agosto, en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Mérida), Puerto Rico (8 de noviembre), Brasil (18 y 20 de noviembre, en San Paulo y Río de Janeiro) y Chile (día 23 de ese mes).

Tras cuatro primeras citas en Argentina, además de la apertura en Buenos Aires en el Movistar Arena, el dúo cantará en Rosario el 17 de mayo, en Córdoba el día 21 y en Mendoza el 24, antes de cerrar el tour regresando a Latinoamérica, Ca7riel y Paco Amoroso también pasarán por Estados Unidos y Canadá.

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Ca7riel y Paco Amoroso, de gira.

Ca7riel y Paco Amoroso, de gira.

Ca7riel y Paco Amoroso, a Europa

Ca7riel y Paco Amoroso darán después el salto a Europa, con recitales en el Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Suecia o España, donde estarán el 10 de septiembre en Barcelona y el día 17 en Madrid.

Llamados en realidad Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, fue una sorpresa la viralidad que despertó su concierto en octubre de 2024 como parte de los acústicos 'Tiny Desk' de la emisora estadounidense NPR, que los convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno musical global. Amigos desde la infancia, ambos empezaron a grabar música juntos en 2018, aunque mantenían la independencia musical.

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