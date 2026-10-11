Temperley se juega una final ante Nueva Chicago para saltar a la cima de la Primera Nacional

Temperley va por la punta ante Nueva Chicago.

El Alfredo Beranger será el escenario de una verdadera batalla futbolística este domingo a las 16. Por la fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional, Temperley recibirá a Nueva Chicago en un partido que puede definir gran parte de sus aspiraciones al título y al ansiado ascenso directo.

El equipo dirigido técnicamente por Nicolás Domingo llega a este compromiso en un momento idóneo. Tras el agónico y vital triunfo por 2-1 frente a Gimnasia de Jujuy, el Gasolero se consolidó en la segunda posición de la tabla con 56 puntos, manteniéndose a tiro del líder del certamen, Tristán Suárez que suma 59 unidades.

Para Temperley, los tres puntos en Turdera son innegociables si quiere seguir metiendo presión en lo más alto de la Zona B. La fortaleza en el Alfredo Beranger ha sido un pilar fundamental a lo largo de la temporada, y el plantel sabe que no hay margen de error a falta de tan pocas fechas para el cierre de la fase regular. Con el empuje de su gente, Temperley buscará hacer valer su jerarquía colectiva y el gran presente de sus figuras para que el sueño del retorno a Primera División quede cada vez más cerca.

Con público visitante en el Alfredo Beranger Los fanáticos de Nueva Chicago dispondrán de un sector asignado en la tribuna popular de la Avenida 9 de Julio, estimándose la presencia de unos 4 mil hinchas del conjunto de Mataderos en un marco que promete ser una verdadera fiesta del fútbol de ascenso. El operativo policial contará con rigurosos controles en los accesos y cortes de calles programados desde temprano.

Por el lado de Mataderos, la realidad deportiva es completamente distinta. El "Torito" llega golpeado tras caer por 1-0 ante Deportivo Maipú y se ubica rezagado en el decimoquinto puesto con 36 unidades. El Alfredo Beranger es una verdadera fortaleza. Además, el Gasolero defiende una racha histórica invicta frente al "Torito" en este escenario, donde no pierde ante este rival desde hace 29 años (la última victoria de Chicago en Turdera fue en 1997). Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Temperley (@temperleyok) Probables formaciones Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Pedro Souto, Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo. Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Guillermo Ferracuti, Diego Arroyo; Emiliano Méndez, Enzo Roldán, Maximiliano Rogoski, Alan Ruiz; Lucas Ambrogio y Thiago Ocampo. DT: Gastón Lotito. Horario: 16.00 Árbitro: Yamil Possi. Estadio: Alfredo Beranger. TV: LPF Play.

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