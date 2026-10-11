La cultura fanzinera tendrá su primer festival en Banfield

La cultura fanzinera tendrá su espacio de encuentro en Banfield con la primera edición del Festi Fanzines, una propuesta que busca reunir a editoriales independientes, artistas y proyectos autogestivos de Zona Sur para compartir sus producciones, generar redes y acercar al público al mundo de la autopublicación.

El evento se realizará el sábado 24 de octubre, de 15 a 20, en Yrigoyen 7030 , Banfield, y contará con actividades para todas las edades. La iniciativa es impulsada por Jesica Miño , coordinadora de Taller de fanzines desde hace seis años y responsable de Ediciones fanzineras , quien pensó el festival como una oportunidad para visibilizar el trabajo de quienes producen publicaciones independientes en zona sur.

"La mayoría de los festivales o ferias gráficas suelen ser en CABA y creo que es importante generar este tipo de eventos en el Conurbano Sur", explicó Miño en diálogo con La Unión . En ese sentido, destacó la importancia de crear espacios donde los proyectos locales puedan darse a conocer, encontrarse con otros artistas y construir nuevas redes de trabajo.

La propuesta busca ir más allá de una feria de publicaciones. La intención es generar un espacio de reunión, intercambio y participación, en el que el público pueda conocer distintas formas de producción artística, compartir una jornada con amigos y acercarse a proyectos editoriales que muchas veces circulan por fuera de los canales tradicionales.

"La idea es reunirse, que no es poco, justamente en estos tiempos de algoritmos que cada vez nos fragmenta más", sostuvo Miño. La jornada combinará actividades culturales, música y propuestas participativas para que quienes se acerquen puedan descubrir el universo fanzinero desde diferentes perspectivas.

Entre las actividades confirmadas habrá una charla, una mesa gráfica y un taller gratuito de fanzines, también se sumarán comida vegana y flash tattoo. Además, el festival contará con una fanzinoteca abierta, exposiciones, una mesa de intercambio de publicaciones, una estación de impresión, sorteos y DJ Set, entre otras propuestas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taller de Fanzines (@tallerdefanzines) Será la primera edición.

El fanzine como forma de expresión

Para quienes nunca leyeron o realizaron un fanzine, el encuentro será una oportunidad para conocer un formato editorial que se caracteriza por su libertad creativa, su accesibilidad y su capacidad para hacer circular ideas.

Miño considera que el fanzine no debe entenderse simplemente como un libro pequeño o una revista de pocas páginas, sino como una herramienta de comunicación con una dimensión política. "Estas piezas tienen un sentido político: tomar la voz", afirmó. Desde esa perspectiva, "es fundamental resaltar su aspecto comunicacional, ya que produce sentidos diversos y que aloja temáticas que no suelen circular en los medios/canales tradicionales de información", enfatizó.

Otra de sus características es el bajo costo de producción, que facilita la reproducción de ejemplares y permite ofrecerlos a precios accesibles. Sin embargo, el intercambio ocupa un lugar central en esta cultura: "Puede realizarlo cualquier persona. Se puede realizar de manera colaborativa también: recrea un espacio de autoexpresión y de intercambio de saberes".

“El intercambio fanzinero es la esencia de la producción. Así es como nace el fanzine: desde el trueque y la no comercialización”, explicó la organizadora. En ese marco, la fanzinoteca será uno de los espacios destacados del festival. Se trata de una biblioteca abierta que reúne publicaciones de distintas temáticas, como música, arte, poesía y feminismos, para que las personas puedan acceder a su lectura y descubrir nuevas propuestas.

La intención es que cada participante pueda experimentar con el formato y crear su propia publicación.

Publicaciones para todos los gustos y un taller gratuito

Quienes visiten el Festi Fanzines encontrarán una diversidad de publicaciones y lenguajes artísticos. Habrá fanzines vinculados con el punk, los feminismos, la música, el cine, la literatura y la fotografía, además de ilustraciones e historietas con temáticas de terror y ciencia ficción. El taller gratuito será otra de las propuestas centrales y no requerirá experiencia previa. La actividad está pensada como una experiencia lúdica abierta a jóvenes y adultos, así como a las infancias que participen acompañadas por sus madres, padres o responsables.

La intención es que cada participante pueda experimentar con el formato, crear su propia publicación y descubrir nuevas maneras de comunicar aquello que le interesa: "No hace falta tener experiencia, se propone como una actividad lúdica y tanto jóvenes, adultxs e infancias (acompañadxs por sus madres/padres) pueden participar.

La primera edición del festival espera reunir al menos 20 proyectos, entre editoriales y propuestas fanzineras independientes. Según Miño, la escena de Zona Sur reúne tanto a iniciativas con trayectoria como a otras que recién comienzan a producir y hacer circular sus trabajos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taller de Fanzines (@tallerdefanzines) Un fanzine es una "herramienta de comunicación con una dimensión política".

Una colecta solidaria para Remedios de Escalada

El Festi Fanzines sumará, además, una iniciativa solidaria destinada a colaborar con la olla popular de Remedios de Escalada. Aunque la entrada será libre y gratuita, la organización invita a quienes asistan a acercar un alimento no perecedero, "pensamos en tejer redes solidarias con la gente del barrio que organiza la olla popular", subrayó.

Con esta primera edición, la organización busca sentar las bases para nuevos encuentros. La idea es realizar una segunda edición en diciembre y continuar con más convocatorias durante el próximo año.

La invitación es a acercarse a conocer el trabajo de artistas y editoriales independientes, intercambiar publicaciones, participar de las actividades y compartir una jornada en torno a la creación y la cultura autogestiva.