domingo 18 de octubre de 2026
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18 de octubre de 2026
Choque decisivo.

Temperley igualó en San Juan y ya no comprarte la punta

Temperley, que jugó con uno más, empató con San Martín y quedó a dos puntos de Tristán Suárez. Goles de Gabriel Hauche y Nazareno Fúnez.

Temperley se la juega en San Juan.

Temperley se la juega en San Juan.

Temperley se la juega en San Juan.

Temperley se la juega en San Juan.

Final del partido

Igualaron 1-1 San Martín de San Juan y Temperley, que quedó como escolta en la zona B de la Primera Nacional.

Salvada milagrosa

Frentazo de Pedro Souto que encontró bien ubicado a Díaz Robles.

Temperley echa el resto

En los minutos finales Temperley se juega todo por el triunfo en Cuyo.

¡¡¡GOL DE SAN MARTÍN!!!

A los 20 minutos. La tocó Nazareno Funez por arriba del arquero para poner las cosas 1-1 en San Juan.

Se reanudó el juego

Luego de algunos problemas con los hinchas del Verdinegro, el árbitro Felipe Viola tiene las garantías para continuar las acciones.

Aviso de San Martín

Tras un córner cabeceó Mauro Osores desviado sobre caño derecho.

Se adelanta el local

San Martín puja por la igualdad, Temperley agazapado para la contra.

Comenzó el segundo tiempo

Temperley buscará ampliar la ventaja en San Juan para no pasar sobresaltos.

Final del primer tiempo

Temperley le gana 1-0 a San Martín de San Juan para alcanzar en la punta de la zona B a Tristán Suárez.

Tuvo el empate el local

Por el medio se filtró Sebastián Jaurena que remató alto.

¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!

A los 40 minutos. Gabriel Hauche, suspendido en el aire la clavó contra el palo derecho luego de un centro de Lorenzo Monti.

Llegó Temperley por arriba

Centro de Franco Benítez para el cabezazo bombeado de Lucas Angelini que se fue afuera.

Temperley es paciente

El Gasolero quiere manejar la pelota, pero no encuentra situaciones.

San Martín se queda con 10

A los 10 minutos expulsado Julián Marchio. El defensor impactó con su pierna en el rostro de Lorenzo Monti.

Comenzó el partido

Temperley afronta uno de los viajes más riesgosos de su calendario. Tras conseguir una victoria épica y sufrida por 2-1 ante Nueva Chicago en Turdera, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo se ubica a tres puntos de Tristán Suarez.

Así forman los equipos

San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Julián Marchio y Hernán Zuliani; Federico Murillo, Diego Mercado, Luciamo Ferreyra y Leonardo Monje; Sebastián Jaurena y Nazareno Fúnez. DT: Alejandro Schiapparelli.

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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Franco Benítez, Franco Díaz, Adrián Arregui y Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Hora: 18. Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez. TV: LPF Play.

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