Temperley iguala sin goles ante un urgido Agropecuario

Por arriba apareció el visitante
Córner de Alejandro Melo para el cabezazo de Valentín Aguiñagalde que controló el “1”.
Se movió el travesaño, zafó Temperley
Probó Braian Aranda de afuera, la pelota se estrelló en el vértice izquierdo.
Avisó el local de arranque
Apareció Alejandro Gagliardi entre Lorenzo Monti y Oswaldo Pachero rematando defectuosamente.
Comenzó el segundo tiempo
Temperley va en busca de los tres puntos que le permitan afianzarse en la zona B de la Primera Nacional.
Terminó el primer tiempo
Agropecuario y Temperley empatan sin goles en el estadio Ofelia Rosenzuaig.
Sobre el cierre lo tuvo Pesadilla Krüger
El delantero apareció por izquierda, pero el arquero se jugó la vida para taparle el remate.
Se aproximó el Gasolero
Gabriel Hauche buscó el segundo palo, gran respuesta de Germán Salort.
Agropecuario maneja la pelota
El Sojero tiene el control del juego, empuja a su rival, pero le falta resolución en los metros finales.
Brillante salvada de Ezequiel Mastrolía
El arquero del Gasolero se lanzó sobre su derecha para ahogarle el grito a Alejandro Gagliardi.
Llegada clara de Temperley
Pase de Franco Benítez para Facundo Krüger que sacudió la parte exterior de la red.
Comenzó el partido en Carlos Casares
En el estadio Ofelia Rosenzuaig, juegan Agropecuario y Temperley. Los dirigidos por Nicolás Domingo arrastran una sólida racha de seis encuentros sin conocer la derrota y vienen de vencer por la mínima a Tristán Suárez.
Así forman Agropecuario y Temperley
Agropecuario (Carlos Casares): Germán Salort; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Fernando González y Milton Ramos; Braian Aranda, Santiago Gallucci Otero, Enzo Aguirre y Rodrigo Castro; Carlos Auzqui y Alejandro Gagliardi. DT: Gabriel Gómez.
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Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Matías Calzón; Pedro Souto, Adrián Arregui, Franco Díaz y Franco Benítez; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
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Hora: 16. Árbitro: Matías Billone. Estadio: Ofelia Rosenzuaig.