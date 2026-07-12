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Temperley iguala sin goles ante un urgido Agropecuario

Temperley visita a Agropecuario en Carlos Casares por la fecha número 20 de la Primera Nacional. Por ahora sin emociones. Televisa LPF Play.

Temperley visita a Agropecuario en Carlos Casares.

Temperley visita a Agropecuario en Carlos Casares.

Temperley visita a Agropecuario en Carlos Casares.

Temperley visita a Agropecuario en Carlos Casares.

EN VIVO

Por arriba apareció el visitante

Córner de Alejandro Melo para el cabezazo de Valentín Aguiñagalde que controló el “1”.

Se movió el travesaño, zafó Temperley

Probó Braian Aranda de afuera, la pelota se estrelló en el vértice izquierdo.

Avisó el local de arranque

Apareció Alejandro Gagliardi entre Lorenzo Monti y Oswaldo Pachero rematando defectuosamente.

Comenzó el segundo tiempo

Temperley va en busca de los tres puntos que le permitan afianzarse en la zona B de la Primera Nacional.

Terminó el primer tiempo

Agropecuario y Temperley empatan sin goles en el estadio Ofelia Rosenzuaig.

Sobre el cierre lo tuvo Pesadilla Krüger

El delantero apareció por izquierda, pero el arquero se jugó la vida para taparle el remate.

Se aproximó el Gasolero

Gabriel Hauche buscó el segundo palo, gran respuesta de Germán Salort.

Agropecuario maneja la pelota

El Sojero tiene el control del juego, empuja a su rival, pero le falta resolución en los metros finales.

Brillante salvada de Ezequiel Mastrolía

El arquero del Gasolero se lanzó sobre su derecha para ahogarle el grito a Alejandro Gagliardi.

Llegada clara de Temperley

Pase de Franco Benítez para Facundo Krüger que sacudió la parte exterior de la red.

Comenzó el partido en Carlos Casares

En el estadio Ofelia Rosenzuaig, juegan Agropecuario y Temperley. Los dirigidos por Nicolás Domingo arrastran una sólida racha de seis encuentros sin conocer la derrota y vienen de vencer por la mínima a Tristán Suárez.

Así forman Agropecuario y Temperley

Agropecuario (Carlos Casares): Germán Salort; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Fernando González y Milton Ramos; Braian Aranda, Santiago Gallucci Otero, Enzo Aguirre y Rodrigo Castro; Carlos Auzqui y Alejandro Gagliardi. DT: Gabriel Gómez.

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Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Matías Calzón; Pedro Souto, Adrián Arregui, Franco Díaz y Franco Benítez; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

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Hora: 16. Árbitro: Matías Billone. Estadio: Ofelia Rosenzuaig.

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