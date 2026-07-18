en vivo Ahora. Talleres de Escalada y Brown de Adrogué no se sacan diferencias en un duelo friccionado

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué igualan 0 a 0 por la fecha número 26 de la Primera B. El local busca arrimarse a los líderes del campeonato.

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