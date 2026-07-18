sábado 18 de julio de 2026
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18 de julio de 2026
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Talleres de Escalada y Brown de Adrogué no se sacan diferencias en un duelo friccionado

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué igualan 0 a 0 por la fecha número 26 de la Primera B. El local busca arrimarse a los líderes del campeonato.

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué no se sacan diferencias en el Pablo Comelli.

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué no se sacan diferencias en el Pablo Comelli.

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué no se sacan diferencias en el Pablo Comelli.

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué no se sacan diferencias en el Pablo Comelli.

EN VIVO

Final del primer tiempo

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué empatan 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos.

Cancha rápida que complica el desarrollo del juego

Tanto Talleres de Escalada como Brown de Adrogué se notan complicados a la hora de la tenencia de la pelota. Muchos errores e imprecisiones a causa de la fuerte lluvia que complica el estado del campo de juego.

Bloopper en el área de Talleres de Escalada

La pelota le quedó servida para un intento de chilena a Luciano Sánchez, pero el futbolista de Brown de Adrogué erró el disparo y no pudo quebrar el arco de Talleres de Escalada.

La lluvia, protagonista en Escalada

Bajo un campo de juego en pésimo estado, les cuesta a Talleres de Escalada y Brown de Adrogué hilvanar jugadas de peligro. Intensa lluvia que complica el desarrollo del juego.

Talleres de Escalada se anima

El local busca con centros encontrar el desnivel. Sin embargo, choca una y otra vez con la defensa de Brown de Adrogué. Le falta imaginación y creatividad a la hora de atacar.

Partido de ida y vuelta entre Talleres de Escalada y Brown de Adrogué

En un duelo friccionado en la mitad de la cancha, faltan los goles. Tanto Talleres de Escalada como Brown de Adrogué tuvieron oportunidades para abrir el marcador pero no estuvieron finos en la definición. Por ahora el encuentro sigue 0 a 0.

Primera aproximación clara de Brown de Adrogué

Se animó Bruno Baez y probó de media distancia con un remate que se fue elevado por encima del travesaño. Primera distracción en el fondo de Talleres de Escalada.

Otra llegada de Talleres de Escalada

Claudio Mosca probó con un zurdazo y su remate se fue desviado. Talleres es más que Brown en el inicio.

Se salvó Brown de Adrogué

Buena jugada en ataque de Talleres de Escalada que derivó en un remate de Isaias Ciavarelli. El disparo se fue cerca del primer palo defendido por Matías Wysocki. Primera aproximación de peligro del local.

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y Brown de Adrogué por la fecha número 26 de la Primera B.

Ya se viene Talleres de Escalada ante Brown de Adrogué

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego e Ignacio Colombini. DT: Lucas Licht.

Brown de Adrogué: Matías Wysocki; Jonatan Bogado, Carlos Aguirre, Luciano Sánchez, Adriel Ortíz; Juan Ignacio Silva, Elían Robles, Matías Noble, Bruno Baez; Lucas Baldunciel y Brandon López. DT: Jorge Vivaldo.

Árbitro: Gabriel Gutierrez.

Estadio: Pablo Comelli.

TV: LPF Play.

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