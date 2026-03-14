Los Andes afronta un duro examen ante Central Norte con la misión de volver a ganar

Los Andes, y una prueba en su casa.

Después de la derrota ante Defensores de Belgrano y de dos semanas de descanso, Los Andes afrontará esta tarde un partido trascendental ante Central Norte en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 5 del torneo de la Primera Nacional .

El Milrayitas, que todavía no ganó en el campeonato, necesita cortar su mala racha para empezar a subir posiciones en la zona A y es lo que buscará en su estadio, donde acumula tres partidos sin victorias, con dos derrotas y un empate.

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En medio de este contexto, el entrenador Leonardo Lemos no confirmó el equipo y analiza algunos cambios para intentar torcer la historia, más allá que en el partido ante el Dragón mereció la victoria y en la última jugada se quedó con las manos vacías.

El DT mantiene dudas en todas las líneas, tanto en defensa como en el medio y el ataque, y por eso aguardará hasta último momento para confirmar la alineación principal que saldrá a jugar en el estadio Gallardón. Lo que está confirmado es la ausencia de Matías González, quien quedó de los concentrados por una distensión muscular.

leonardo lemos entrenamiento los andes Leonardo Lemos, el DT de Los Andes, realizaría cambios en todas las líneas.

Además, para este partido, Lemos podría realizar un cambio de esquema, con la posibilidad de pasar a jugar con un 4-3-3 en caso de que se produzcan los ingresos Tomás Díaz, quien cuenta con un pasado en el Real Madrid, y Facundo Villarreal.

Los Andes va por la primera victoria en el historial ante Central Norte

El Milrayitas y el equipo salteño se enfrentaron sólo dos veces a lo largo de su historia. Fue en la temporada 1986-1987 cuando coincidieron por única vez en la hoy llamada Primera Nacional.

El primer partido entre ambas instituciones se disputó el 13 de septiembre de 1986 en el Eduardo Gallardón. Ese día, con goles de Orlando Carrazana (Central Norte) y Mario Luna (Los Andes), igualaron 1-1. Y el segundo llegó unos meses más tarde, el 7 de febrero de 1987, cuando el equipo de Salta se impuso por 2-0, con goles de Omar Alegre y Osvaldo Mattei.

Cómo llega Central Norte

El equipo de Adrián Bastía no arrancó bien el campeonato y apenas sumó un punto en las primera tres presentaciones. Perdió los dos partidos que jugó de visitante, primero ante San Miguel y después ante Deportivo Morón, y empató que el jugó de local, 0-0 ante Colón.

Por eso, en Lomas de Zamora, al igual que Los Andes, buscará sumar su primer triunfo para salir de los últimos puestos de la zona A. Y para lograrlo, realizará seis cambios respecto al último partido.

Posibles formaciones

Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Daniel Franco, Brian Leizza, Nazareno Colombo o Peter Grance; Tomás Díaz, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez o Matías Gómez; Mario Galeano o Facundo Villarreal, Mauricio Asenjo.

Central Norte: Enzo Vázquez; Mauricio Rosales, Leonardo Felissia, Maximiliano Padilla, Agustín Lamosa y Elías Calderón; Matías Moravec, Matías Villareal, Maximiliano Ribero, Franco Vedoya; Francisco Borda.

Arbitro: Fernando Ariel Cruz

Cancha: Los Andes.

Hora: 14.00.

TV: LPF Play.