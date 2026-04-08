Lanús pierde con Mirassol en el debut en la Copa Libertadores

Pellegrino mueve el banco
Urgido por el resultado, el DT de Lanús manda a la cancha a Valois y Besozzi. Salen Watson y Sepúlveda.
¡GOL DE MIRASSOL!
A los 15 minutos. Córner de Reinaldo y frentazo de João Victor ganándole a Izquierdoz. Inatajable para Losada.
La primera llegada de Lanús
Cortina de Carrera, la abrió Watson para Marcich que remató y tras un rebote controló Walter.
Comenzó el segundo tiempo
Sin cambios Lanús para los 45 minutos finales.
Final del primer tiempo
En San Pablo, y en un discreto partido, empatan sin goles Mirassol y Lanús.
El Granate no da señales
Al equipo de Mauricio Pellegrino le cuesta generar jugadas ofensivas. Por ahora, trabaja más su zaga central.
Buena respuesta de Losada
El arquero Granate resolvió contra su palo derecho un tiro libre desde lejos de Reinaldo.
Lanús espera y no se desespera
Primeros minutos de estudios por parte de los dos equipos, que se reparten la pelota y no llegan a los arcos.
Comenzó el partido en San Pablo
Lanús y Mirassol se miden por la 1º fecha del grupo G de la Copa Libertadores, en el estadio Municipal José María de Campos Maia. En tanto, Liga Deportiva Universitaria de Quito venció como visitante a Always Ready, de Bolivia, por 1-0.
Así forman Mirassol y Lanús
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira y Reinaldo; Neto Moura y Aldo Filho; André Luis, Eduardo y Firmino Negueba; Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canales y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson, Eduardo Salvio y Matías Sepúlveda; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
Hora: 19. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia). Estadio: Municipal José María de Campos Maia. TV: Fox Sports.