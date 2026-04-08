miércoles 08 de abril de 2026
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8 de abril de 2026
en vivo En San Pablo.

Lanús pierde con Mirassol en el debut en la Copa Libertadores

El equipo de Mauricio Pellegrino cae por 1-0. Gol de cabeza de João Victor cuando era más el local. El Granate necesita reaccionar rápido.

José Canale sale jugando desde el fondo.

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EN VIVO

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Pellegrino mueve el banco

Urgido por el resultado, el DT de Lanús manda a la cancha a Valois y Besozzi. Salen Watson y Sepúlveda.

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¡GOL DE MIRASSOL!

A los 15 minutos. Córner de Reinaldo y frentazo de João Victor ganándole a Izquierdoz. Inatajable para Losada.

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La primera llegada de Lanús

Cortina de Carrera, la abrió Watson para Marcich que remató y tras un rebote controló Walter.

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Comenzó el segundo tiempo

Sin cambios Lanús para los 45 minutos finales.

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Final del primer tiempo

En San Pablo, y en un discreto partido, empatan sin goles Mirassol y Lanús.

Carlos Izquierdoz
Carlos Izquierdoz en las alturas.

Carlos Izquierdoz en las alturas.

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El Granate no da señales

Al equipo de Mauricio Pellegrino le cuesta generar jugadas ofensivas. Por ahora, trabaja más su zaga central.

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Buena respuesta de Losada

El arquero Granate resolvió contra su palo derecho un tiro libre desde lejos de Reinaldo.

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Lanús espera y no se desespera

Primeros minutos de estudios por parte de los dos equipos, que se reparten la pelota y no llegan a los arcos.

Lanus Copa
Lanús debuta en la Copa Libertadores.

Lanús debuta en la Copa Libertadores.

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Comenzó el partido en San Pablo

Lanús y Mirassol se miden por la 1º fecha del grupo G de la Copa Libertadores, en el estadio Municipal José María de Campos Maia. En tanto, Liga Deportiva Universitaria de Quito venció como visitante a Always Ready, de Bolivia, por 1-0.

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Así forman Mirassol y Lanús

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira y Reinaldo; Neto Moura y Aldo Filho; André Luis, Eduardo y Firmino Negueba; Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.

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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canales y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson, Eduardo Salvio y Matías Sepúlveda; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia). Estadio: Municipal José María de Campos Maia. TV: Fox Sports.

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