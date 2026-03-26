El sueño de Facundo Krüger, en la previa del Los Andes - Temperley

Kruger quiere ser uno de los protagonistas en el clásico ante Los Andes.

Comienza la recta final hacia el Los Andes - Temperley que se jugará este domingo en el Eduardo Gallardón por la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional . El equipo dirigido por Nicolás Domingo buscará extender su buen momento, tras el triunfo ante Atlanta, pero ahora quiere lograr sus primeros tres puntos en condición de visitante.

En ese contexto, una de las armas letales que tiene el Gasolero en ofensiva es Facundo Krüger . El atacante todavía no pudo convertir en el presente campeonato, aunque en el último partido en el Alfredo Beranger fue titular junto a Marcos Echeverría en la dupla ofensiva, pero se le está negando el gol.

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"Ya empezamos a preparar el partido contra Los Andes, pero en líneas generales estamos bien por el triunfo ante Atlanta y ahora estamos con ganas de ir a hacer un buen partido y poder ganar", aseguró Krüger en diálogo con La Unión.

Asimismo, consideró que "estamos llegando bien al clásico, fuimos mejorando partido a partido y el último partido supimos superar una adversidad perdiendo y dando vuelta el partido". Y apuntó: "Siempre tenemos cosas por mejorar, así que vamos achicando el margen de error para lo que viene".

El sueño de Facundo Krüger en la antesala del clásico

El delantero jugará su primer clásico ante Los Andes y todo eso repercute de cara a un partido trascendental. En esa misma línea, el ex delantero de Barracas Central y Cañuelas sostuvo: "Uno como delantero siempre sueña con ayudar al equipo con goles y más en partidos importantes. Entrar y hacer un gol, o estar y hacer un gol es lo más importante, pero lo haga quien lo haga será fundamental. Personalmente me encantaría poder hacerlo".

Además, destacó: "Nos enfocamos en hacer un buen partido nosotros sin importar lo que le pase a Los Andes. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego, sin pensar en ellos".

kruger temperley vs los andes Kruger quiere ser uno de los protagonistas en el clásico ante Los Andes.

Las claves de Facundo Kruger para ganarle a Los Andes

Del mismo modo, Facundo Krüger precisó cuáles serán las claves del partido. Apuntó a los puntos fuertes del equipo y a que prevalezcan las virtudes por sobre los defectos.

"Primero tenemos que estar enfocados y concentrados en todo momento. Después ir a buscar los tres puntos, tal cual lo hacemos nosotros tanto de local como de visitante. Tenemos que estar concentrados, enfocados y mantener la idea de juego, nunca abandonar eso", remarcó.

Por último, concluyó: "Me imagino festejando el triunfo cuando termine el partido y después juntarme con todos mis familiares, ojalá se pueda dar".