El extremo del Taladro, la joya a vender en el mercado de pases, se ilusiona con jugar en el Colchonero de Diego Simeone. "Es una cuna de cracks", afirmó sobre el club español.

Al hablar de ventas en Banfield, todos los caminos conducen a Agustín Urzi. El extremo es el jugador a colocar en el mercado europeo, ya hubo muchos sondeos, pero ninguna oferta formal. Roma, Fiorentina, Inter, Lokomotiv de Rusia, Atlético de Madrid, Torino, Sassuolo y otros tantos del fútbol argentino pusieron sus ojos en el oriudo de Lomas de Zamora.

Sin embargo, hay uno de esos clubes que es la obsesión de Urzi. El Atlético de Diego Simeone. La joya del Taladro es confeso admirador del Cholo, y sueña con llegar al Colchonero y ser dirigido por el exRacing, Estudiantes, River y San Lorenzo.

"Simeone tiene la sangre argentina muy pura y eso le da motivación en todo lo que hace. Vive los partidos como si fuera un jugador más y es una cosa increíble. Soy pasional y me veo identificado con el Cholo", declaró el jugador de Banfield.

Y agregó: "Cada club tiene un sello propio, pero sí es cierto que cuando veo al Atlético creo que esas contras las intentamos hacer acá. También el repliegue defensivo de todos los jugadores porque Simeone quiere que todos defiendan y eso es bueno".

El DT argentino es intocable en el Atlético. En el Rojiblanco levantó dos Copas UEFA, dos Supercopa de Europa, una Supercopa de España, una copa del Rey y una Liga de España. Le falta la frutilla del postre: La Champions League, de la que fue finalista en dos oportunidades. Y como jugador ganó una Liga y una Copa del Rey en 1996.

"Que me relacionen con el Atlético de Simeone es un sueño. Me emociono al escuchar que el Atlético me quiere. Es una cuna de cracks", expresó Urzi en una entrevista con el medio español As. "Me siento preparado para dar el salto. Siempre hay que estarlo para afrontar nuevos retos y sé que cuento con el apoyo de mi familia y mis amigos. El fútbol es un deporte lindo y requiere de una disciplina previa que cumplo siempre", añadió.

Además de ser figura en Banfield, Agustín tiene un buen recorrido por las Selecciones Juveniles de Argentina. Fue campeón de los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y del Preolímpico de Colombia en enero de 2020. El sueño de jugar en una Liga competitiva está cercano. "Ojalá sea ya mismo. Los técnicos de las inferiores de Argentina me dicen que tengo que seguir trabajando así. En febrero marqué un buen gol, pero no me conformo con eso. Quiero mucho más. (Lieonel) Messi es un ídolo para todos y es un privilegio que sea argentino. Cada vez que toca la pelota aporta algo único", concluyó.