ANSES inicia el calendario de pagos: fechas y montos de diciembre

ANSES informó los montos y las fechas de cobro de diciembre para jubilados, pensionados y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) comienza este martes 9 de diciembre a pagar a millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. ¿Quiénes cobran este martes y cómo es el calendario completo? Todos los detalles, a continuación.

Según supo la agencia NA, el haber mensual vendrá con el aumento del 2,34%, más el bono de $70.000 que otorga cada mes el organismo que depende del ministerio de Capital Humano, a lo cual, este mes se le suma el medio aguinaldo . La suma total de cada haber y asignación se verá reflejada en la cuenta de cada titular en la fecha correspondiente.

A tener en cuenta

Tal como anunció la ANSES, así queda la tabla de ingresos para cada grupo en el último mes del año:

$581.319,39.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Tendrán un bono proporcional hasta completar ese monto final.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

$479.055,51.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez

$427.923,57.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

$122.492.

AUH por Hijo con Discapacidad

$398.853.

Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo

$61.252.

El nuevo monto se establece por la fórmula de movilidad que la ANSES toma como referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre, el cual es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Calendario ANSES para diciembre 2025

Jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de diciembre.

DNI terminados en 1: 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: 11 de diciembre.

DNI terminados en 4: 12 de diciembre.

DNI terminados en 5: 12 de diciembre.

DNI terminados en 6: 15 de diciembre.

DNI terminados en 7: 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 09 de diciembre.

DNI terminados en 1: 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: 12 de diciembre.

DNI terminados en 4: 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: 16 de diciembre.

DNI terminados en 6: 17 de diciembre.

DNI terminados en 7: 18 de diciembre.

DNI terminados en 8: 19 de diciembre.

DNI terminados en 9: 22 de diciembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre.

DNI terminados en 1: 11 de diciembre.

DNI terminados en 2: 12 de diciembre.

DNI terminados en 3: 15 de diciembre.

DNI terminados en 4: 16 de diciembre.

DNI terminados en 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6: 18 de diciembre.

DNI terminados en 7: 19 de diciembre.

DNI terminados en 8: 22 de diciembre.

DNI terminados en 9: 23 de diciembre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 09 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas__IP__

Todas las terminaciones de DNI: 9 de diciembre al 12 de enero.

