Últimos días para disfrutar de las piletas del Parque Albertina en Lomas de Zamora

Durante todo enero y lo que va de febrero grandes y chicos pudieron disfrutar del parque con sus árboles, parrillas, juegos y de las piletas de Albertina.

Más de 40 mil personas disfrutaron durante enero de las piletas . Los vecinos y las familias pudieron ir de miércoles a domingo, de 10 a 18 y esta será la última semana con la propuesta disponible.

El programa Gobierno de la Comunidad en Verano también ofrece actividades deportivas, culturales y ambientales que se llevan a cabo en espacios públicos.

En efecto, el Teatro del Municipio, uno de los espacios destacados de la cultura en Lomas de Zamora, ofrece una programación de verano con espectáculos gratuitos para vecinos de todas las edades.

Las entradas gratuitas se reservan entrando a la web del Municipio. Después de completar sus datos, a los vecinos les llegará un mail con un código QR que deberán presentar en el ingreso al Teatro el día de la función.