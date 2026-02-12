jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026
Últimos días para disfrutar de las piletas del Parque Albertina en Lomas de Zamora

La temporada de verano en las piletas del Parque Albertina están cerca de culminar. Esta será la última semana y aún los vecinos pueden sumarse.

Durante todo enero y lo que va de febrero grandes y chicos pudieron disfrutar del parque con sus árboles, parrillas, juegos y de las piletas de Albertina.

En verano, hay un programa de actividades para disfrutar en familia. 
El Parque Acuático tiene 6 toboganes de distintas alturas.
En efecto, el Teatro del Municipio, uno de los espacios destacados de la cultura en Lomas de Zamora, ofrece una programación de verano con espectáculos gratuitos para vecinos de todas las edades.

Las entradas gratuitas se reservan entrando a la web del Municipio. Después de completar sus datos, a los vecinos les llegará un mail con un código QR que deberán presentar en el ingreso al Teatro el día de la función.

