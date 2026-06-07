Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por caza furtiva con galgos: mataron a tres ñandúes

Detuvieron a dos vecinos de Lomas de Zamora que fueron sorprendidos realizando caza furtiva en Chascomús , en el interior de la provincia de Buenos Aires. Habían matado a tres ñandúes.

Todo ocurrió cuando la Policía local observó a tres hombres recorriendo el camino Los Jagüeles, en la zona rural de Chascomús. Se trasladaban en un Fiat Cronos. Mediante un trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo Municipal, los uniformados interceptaron a los sujetos para identificarlos.

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Se trataba de dos hombres oriundos de Lomas de Zamora y uno domiciliado en Chascomús . La Policía revisó el vehículo y no tardó en darse cuenta que estaban cazando animales.

El auto en el que se movilizaban los vecinos de Lomas de Zamora.

Los tres sujetos llevaban consigo cinco perros galgos, raza habitualmente utilizada para la caza furtiva. Y como si fuera poco, la evidencia los incriminaba: transportaban tres ejemplares de ñandú sin vida y llevaban un cuchillo de filo liso utilizado para la actividad.

Ante esta situación, los policías detuvieron a los cazadores y les incautaron tanto los animales muertos como los perros utilizados para cazar. Estos últimos fueron entregados a un depositario judicial provisorio, según se informó oficialmente.

Los tres cazadores detenidos quedaron a disposición del juzgado de faltas local y la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

La Justicia interviniente investiga si hubo otras personas en la zona que hubieran actuado como guías locales de cazadores furtivos que hubieran ayudado a los dos lomenses involucrados en este caso.