Operativo policial.

Lomas de Zamora: desmantelaron una empresa fantasma que estafó pymes y multinacionales

Pagaban con cheques sin fondos y luego desaparecían. Hubo allanamientos en Lomas y en Avellaneda. La causa no tiene detenidos por el momento.

allanamiento ddi

Desmantelaron una empresa fantasma que se dedicaba a concretar estafas contra multinacionales y también a pequeñas y medianas empresas. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora.

La investigación empezó tras una denuncia de una constructora que había recibido pagos con cheques sin fondos. Se descubrió que repetían este accionar con otras empresas: recibían mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego desaparecían, impidiendo que los volvieran a contactar.

Al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo. Todos los datos que aportaron los denunciantes sirvió para trazar la ruta de los involucrados.

Los sospechosos alquilaban depósitos y galpones para guardar los productos en forma temporal. Luego, movían todo a otros domicilios para dificultar su rastreo. A partir de esa información, se realizaron allanamientos de urgencia en Lomas de Zamora y Avellaneda.

allanamientos
Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y Avellaneda.

Un operativo clave para frenar las estafas

En los operativos, la Policía identificó una oficina móvil utilizada como fachada, mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones de interés. Además, incautaron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales, decenas de bultos y cajas con elementos de construcción, equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos, entre otros elementos.

Por el momento, no hubo personas detenidas y sigue la investigación para encontrar a los responsables. Se calcula que el perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los $30 millones.

La causa está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar. Habrá nuevos operativos en las próximas horas.

