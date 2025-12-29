Lomas de Zamora: desmantelaron una empresa fantasma que estafó pymes y multinacionales

Desmantelaron una empresa fantasma que se dedicaba a concretar estafas contra multinacionales y también a pequeñas y medianas empresas. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora .

La investigación empezó tras una denuncia de una constructora que había recibido pagos con cheques sin fondos . Se descubrió que repetían este accionar con otras empresas: recibían mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego desaparecían, impidiendo que los volvieran a contactar.

Sin piedad. Estafa en un club de Temperley: una mujer "se quedó con la plata de los conjuntos de los nenes"

ESTAFA LABORAL Fingía ser parte de una agencia laboral para estafar a vecinos de Lomas

Al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo . Todos los datos que aportaron los denunciantes sirvió para trazar la ruta de los involucrados.

Los sospechosos alquilaban depósitos y galpones para guardar los productos en forma temporal. Luego, movían todo a otros domicilios para dificultar su rastreo. A partir de esa información, se realizaron allanamientos de urgencia en Lomas de Zamora y Avellaneda .

allanamientos Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y Avellaneda.

Un operativo clave para frenar las estafas

En los operativos, la Policía identificó una oficina móvil utilizada como fachada, mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones de interés. Además, incautaron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales, decenas de bultos y cajas con elementos de construcción, equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos, entre otros elementos.

Por el momento, no hubo personas detenidas y sigue la investigación para encontrar a los responsables. Se calcula que el perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los $30 millones.

La causa está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar. Habrá nuevos operativos en las próximas horas.