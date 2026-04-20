Lomas: descubren una placa histórica en el antiguo almacén de Maturi en Villa Hipódromo

Con la llegada del hipódromo, el área que era campo abierto con quintas y estancias dispersas se pobló de studs, herrerías y casas de los trabajadores del turf. Los vecinos empezaron a llamar “Villa Hipódromo” a esa parte de Lomas. Aunque el club se mudó a Longchamps en 1911 y en 1914 a Temperley, el nombre perduró.
El almacén que era el centro social de Lomas
El Camino de Santa Catalina, hoy Cerrito, era entonces un camino de tierra que conectaba Lomas con la Chacra Santa Catalina. En ese paisaje, el almacén de campo de Maturi era el único comercio en kilómetros.
Funcionaba como almacén de ramos generales y pulpería. Ahí paraban carreros, gauchos y vecinos de las quintas cercanas. Era el centro social donde se juntaba la gente de Villa Hipódromo.
Hoy Villa Hipódromo es un barrio residencial, pero en su origen fue literalmente la “villa” que creció alrededor del hipódromo.
“Queremos ser el tábano de la historia local”, señaló desde TGC, Aníbal Manzi, en referencia a la frase de Sócrates que inspiró al histórico Diario Crítica: Dios me puso sobre la ciudad como a un tábano sobre un noble caballo, para picarlo y tenerlo despierto”.