domingo 15 de marzo de 2026
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15 de marzo de 2026
Clima.

El verano no se quiere ir: otra semana con calor y lluvia en Lomas de Zamora

La lluvia del lunes permitirá que baje apenas el calor en Lomas. La máxima promedio será de 26°, más parecido al verano que al otoño que arranca el finde.

El finde que viene arranca el otoño, pero el calor no se quiere ir de Lomas.

El finde que viene arranca el otoño, pero el calor no se quiere ir de Lomas.

Una semana con calor y lluvia se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las altas temperaturas, más bien de verano, empezarían a ceder algunos grados con el correr de las jornadas, cuando faltan seis días para la llegada del otoño.

Después de este domingo, con una térmica que superó los 32°, con las primeras lluvias semanales, previstas para este lunes, las marcas térmicas empezarán a bajar y ya no superarían la barrera de los 30°.

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El lunes se prevén tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado entere la tarde y la noche, con vientos del norte cambiando al este y luego al noreste, y marcas térmicas que irán de los 22° a los 29°.

Para el martes se anuncian tormentas durante todo el día -en algunos tramos serán aisladas-, vientos del norte rotando al sur y los termómetros se ubicarán entre los 22° y los 26°.

Resto de la semana sin lluvia y con menos calor

Ya el miércoles se espera cielo mayormente a algo nublado y vientos del sudeste, con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

En tanto, el jueves se prevé cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 15° a los 26°.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 20° y los 25°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sur cambiando al sudeste, con una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°.

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