El verano no se quiere ir: otra semana con calor y lluvia en Lomas de Zamora

El finde que viene arranca el otoño, pero el calor no se quiere ir de Lomas.

Una semana con calor y lluvia se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Las altas temperaturas, más bien de verano, empezarían a ceder algunos grados con el correr de las jornadas, cuando faltan seis días para la llegada del otoño.

Después de este domingo, con una térmica que superó los 32°, con las primeras lluvias semanales, previstas para este lunes, las marcas térmicas empezarán a bajar y ya no superarían la barrera de los 30°.

Arrestados. Son de Lomas y se hacían pasar por albañiles para robar: los detuvieron

Para aplaudir. Le donaron una bicicleta para arrancar su aventura solidaria por el país

El lunes se prevén tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado entere la tarde y la noche, con vientos del norte cambiando al este y luego al noreste, y marcas térmicas que irán de los 22° a los 29°.

Para el martes se anuncian tormentas durante todo el día -en algunos tramos serán aisladas-, vientos del norte rotando al sur y los termómetros se ubicarán entre los 22° y los 26°.

Resto de la semana sin lluvia y con menos calor

Ya el miércoles se espera cielo mayormente a algo nublado y vientos del sudeste, con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

En tanto, el jueves se prevé cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 15° a los 26°.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 20° y los 25°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sur cambiando al sudeste, con una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°.