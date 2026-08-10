De la docencia al turismo: invita a redescubrir la historia de Lomas

La frase "yo creo que las ciudades son libros que se recorren con los pies", resume la filosofía de vida de la docente de nivel inicial y guía de turismo de Lomas de Zamora , Evangelina Martínez , quien encontró en la historia local una nueva vocación que comparte en su cuenta Evan.te.guia .

Con 54 años y a poco tiempo de jubilarse de la docencia, Evangelina atravesó una etapa de reflexión sobre el futuro. Siempre interesada por la historia de los lugares donde vivió, decidió comenzar la carrera de técnica en guía de turismo en el Instituto Superior de Formación Tecnica N° 173 , ubicado en Yrigoyen 9428.

"Entré en crisis por esto de la jubilación, porque soy como muy activa. Y meditándolo, dándole vuelas y viendo mis intereses que siempre estuvieron en torno a conocer la historia de los lugares donde donde vivo y también de los lugares que pude de lo poco que pude viajar. Surgió la idea de hacer la carrera de guía de turismo, comencé diciendo, "Bueno, lo hago de a poco." Y me entusiasmó tanto que, siendo docente con doble cargo, todas las noches, todos los días, cursé y la hice en tiempo y forma", explicó Evangelina y enfatizó el placer de "a esta edad poder descubrir una segunda profesión que me está atrapando y llenando de alegría y amor".

En diciembre de 2025 se graduó, su familia la recibió con un regalo que marcaría el comienzo del proyecto: un código QR que le daría el empujón para crear su cuenta de Instagram donde invita a vecinos a redescubrir el patrimonio cultural y natural de Lomas, comparte curiosidades históricas y promociona las próximas salidas. "Tenia tantas ganas de guiar, de mostrar lo que voy descubriendo", contó.

Con 54 años y a poco tiempo de jubilarse de la docencia encontró su pasión por el turismo.

Curiosidades de las calles que transitamos diariamente

Entre las curiosidades que más sorprenden a los participantes aparece un dato poco conocido: la presencia del expresidente Nicolás Avellaneda en Temperley. “Muchos desconocen que tuvo allí una residencia presidencial. La calle Avellaneda lleva su nombre y Nóbrega recuerda a su esposa. La casa fue demolida, pero aún permanece un antiguo aljibe dentro de una propiedad privada”, explicó.

También relató que la primera estación ferroviaria de Temperley fue solicitada por George Temperley y estaba ubicada sobre General Paz, muy cerca de la residencia de Avellaneda, quien caminaba unos pocos metros para tomar el tren rumbo a la Casa de Gobierno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evan.te.guia (@evan.te.guia) La visitas son gratuitas a no ser que incluyan una merienda o almuerzo.

Un recorrido turístico que nace de la memoria

"Yo soy soy nacida y criada en Lomas de Zamora, nací en Banfield y toda mi vida viví acá, lo que es Santa Catalina era mi lugar de juego de la infancia, los domingos solíamos comer un asado y después ir a Santa Catalina a remontar un barrilete, a pasear, a andar en bicicleta", recordó.

Las primeras propuestas estuvieron vinculadas a su propia historia: "en principio busqué lugares que tengan que ver con mi historia personal, con cuestiones que me movilizan", subrayó y contó que su primer visita guiada fue en el Cementerio de Disidentes y la Reserva de Santa Catalina de Llavallol.

Además, realiza recorridas en el casco histórico de Temperley y la primera que hizo fue muy especial, junto a la licenciada y guía Verónica Castelar, con quien comparte una historia personal, ambas fueron compañeras docentes en el Jardín Luz y Fuerza. La propuesta nació a pedido del Jardín N° 906, donde trabaja Evangelina. La directora buscaba que las docentes conocieran la historia del barrio para luego transmitirla a los alumnos. La experiencia fue tan enriquecedora que decidieron abrir el recorrido al público.

Evangelina actualmente trabaja como docente de nivel inicial.

El detrás de las visitas

Para Evangelina las visitas guiadas tienen otro objetivo más allá de lo turístico: "La percepción es que que cuando vos conocés el lugar donde vivís lo ves de otra manera, lo valorás de otra manera y también hasta me puedo me atrevo a decir hasta lo amás de otra manera", reflexionó.

"El amor hacia el lugar donde uno vive hace que que lo cuides, que lo protejas y que también te encargues de contarlo a otras personas para que pueda seguir la historia viva", cerró.

Todas las novedades se pueden ver en su cuenta oficial, en diálogo con Diario La Unión adelantó que realizarán una salida a la basílica de Lujan ya que quieren expandirse a diferentes puntos de la provincia