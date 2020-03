Distintas notas reflejaron el trabajo de los inmigrantes que llegaron a estas tierras en busca de progreso y forjaron el inicio del centro comercial local.

En la búsqueda por recuperar el espíritu emprendedor que motivó el surgimiento del centro comercial de Lomas, el Diario La Unión investigó sobre familias inmigrantes que llegaron a estas tierras en busca de un mejor futuro. Vieron en esta zona un potencial que se confirmó con la llegada del ferrocarril. Al igual que el diario, que también surgió de una familia emprendedora, Lomas creció de la mano de esos sueños y ganas de montar proyectos propios y crecer. Grandes Tiendas Japas, la Galería Oliver y La Argentina, tres casos testigo.

LA NOVEDAD DEL ’40. Grandes Tiendas Japas se convirtió en uno de los emporios comerciales más famosos de la década del 40. Pero detrás de ese logro hubo mucho esfuerzo por parte de los hermanos turcos Japas. Ellos se dedicaron al comercio desde que llegaron a Argentina, en 1910, escapando de la etapa de dominación turca en Siria.

“Comenzaron a trabajar en las ventas de telas, de ropas. Así fueron juntando dinero. Iban puerta a puerta para vender, eran itinerantes, nómades”, contó Silvia Japas (61), bisnieta del creador.

Ubicado en Hipólito Yrigoyen y Sáenz, era un local comercial poco común porque estaba basado en ofrecer a los lomenses toda la indumentaria y el calzado necesario en un mismo espacio y evitar que viajen a la Ciudad, donde sí existía esta clase de comercios.

El arquitecto fue Alberto Bogani de Banfield y la empresa constructora Pío Ricagno, la misma que hizo el Palacio Municipal, le dieron vida al primer edificio con ascensor en la ciudad, una novedad para esa época, que se inauguró en 1941.

Una vez que tuvieron sucursales, y a medida que juntaban dinero, mandaron a llamar a las familias. Para 1946, aproximadamente, los Japas ya contaban con tres locales, además del edificio central y el más conocido.

“Mi abuelo repetía que nunca había que poner los huevos en la misma canasta, entonces tenía la tienda central y además una entrada extra por si no funcionaba bien la más importante”, recordó Silvia, quien además destacó que la unión de la familia fue el pilar de este emporio: “Algunos de los hermanos vivían adentro de la tienda y todos trabajaban para seguir incrementando su patrimonio, según contaba una de mis tías”.

Pero en definitiva, ir a Grandes Tiendas Japas era como un paseo para los vecinos de aquel entonces porque el espacio era grande y contaba con dos pisos, algo sumamente vanguardista para esa época en una zona como ésta, alejada de la Capital.

“Mi abuelo y sus hermanos reivindicaron el trabajo, lo que significa luchar para tener una mejor vida porque lograron construir un gran emporio de la nada y llegaron a tener tres sucursales”, concluyó Silvia Japas, con orgullo y emoción.

UN PROYECTO ENTRE AMIGOS. El caso de la Galería Oliver es distinto: fue un grupo de amigos el que decidió apostar. Y no se equivocaron. Los orígenes de la Galería Oliver (Laprida 164) se remontan a la casa de Laureano Oliver, sobre la avenida Meeks. Cuando él murió, su hijo y sus hermanos junto a otros amigos hicieron una gran inversión: una galería comercial, “la primera avanzada sobre un Lomas comercial que no existía”.

“La casa de mi bisabuelo tenía por lo menos 20 metros de frente y unos 60 de fondo, no llegaba a la calle España, pero casi. En principio se fueron anexando dos compras para dar la salida a la galería y darle la forma actual, antes no tenía salida, era hasta la isla central”, contó Juan Manuel Portela Oliver, bisnieto de Laureano. Y agregó que en el sector de la isla, el techo es de la constructora Pío Ricagno: “No tiene una sola viga, es una joya arquitectónica, tiene 60 años y no tuvo modificaciones, es la original. Es un sector vidriado, lo que le aporta luz natural al espacio”.

Un tiempo después, esta galería terminó saliendo a tres calles: España, Laprida y Meeks. Laureano tiene muchos recuerdos sobre el café tradicional que funcionaba donde hoy está Levi’s y de una peluquería -arriba del café- a la que se accedía a través de una escalera caracol.

En las primeras décadas de vida, hubo grandes marcas como Alberts (casa de trajes) o Malara (polleras), pero lo destacable era que la Galería Oliver estaba hecha “por amigos”: “Los primeros locales que se alquilaron tenían que ver con personas que tenían una matriz cultural parecida, venían de familias tradicionales de Lomas, habían hecho una inversión y querían ofrecer productos de buena calidad”.

El primer local que tuvo la Galería Oliver sigue vigente, aunque en otro rubro. Lo que comenzó siendo un comercio de ropa para bebés hoy ofrece vestidos de noche para las mujeres. Estilita Juárez, de 91 años, quedó al frente del local, la esposa de Matías Hernández, un inmigrante español que apostó en Lomas. “Mi marido vino de España a los 18 años en medio de la guerra, cuando venían muchos españoles e italianos”, recuerda Estilita, quien tenía 23 años cuando llegó de España.

UNA ZONA EN POTENCIA. Desde Siria, Tomás Sad llegó al país en 1912 desde Siria. Uno de los motivos que lo llevó a emprender su vida y proyectar su futuro en Temperley fue que en esa época ya se encontraba en funcionamiento el ferrocarril y su recorrido culminaba en esa localidad.

“Es muy probable que por lo visionario que era se diera cuenta del potencial y el desarrollo que se podía llegar a dar, ya que el Barrio Inglés era habitado por empleados ferroviarios. Hay casas de 130 ó 140 años que daban cuenta de ese progreso. Mi abuelo era un árabe muy vivo y capaz, en muy poco tiempo generó un negocio muy grande”, aseguró su nieto, Fernando Cortés Sad.

Tomás recorría las calles y los barrios con su carrito para comercializar telas importadas. Después pudo comenzar con un pequeño local y ahí llegó el crecimiento exponencial: en Meeks y Avellaneda construyó una estructura que se conserva y que actualmente cuenta con más de nueve locales y la casa donde se criaron la mamá y la tía de Fernando. “Mi abuelo llegó a armar un lugar increíble que tenía muebles y telas que provenían de todas partes del mundo. También dentro del local existía una especie de zapatería, incluso han llegado a comprar containers llenos de mercadería para comercializar. En ese lugar se vendía de todo”, explicó Fernando.