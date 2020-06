Tras un llamado al 132 de un vecino que se quejó de los "ruidos molestos", 24 jóvenes fueron demorados por violar el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Unos 24 jóvenes que festejaban un cumpleaños en Monte Chingolo violando el aislamiento obligatorio, social y preventivo fueron demorados en las últimas horas, después de que un vecino llamara al 132 (el número de emergencias municipal) para denunciar que durante toda la noche y hasta la mañana estuvieron con la música fuerte y tomando alcohol.

La fiesta clandestina se organizó en una vivienda ubicada en Klosterman 2843. En los videos de las cámaras de seguridad se puede ver la cuadra llena de autos y un movimiento muy distinto al habitual al que se ve en los barrios durante la cuarentena. El hartazgo de un vecino que no podía dormir, ya de madrugada, fue lo que alertó a la Policía.

Tras constatar la información y observar las imágenes de las cámaras de seguridad, desde el Centro de Monitorio enviaron la alerta y al lugar acudió personal motorizado de la Policía local y efectivos de la Comisaría 10° de Villa Barcelo. Después de clausurar el cumpleaños, los adolescentes fueron demorados por violar el artículo 205 del Código Penal.

"Toda la noche estuvieron, con la música a todo lo que da y no se querían ir. Tiraron los autos por cualquier lugar, de hecho yo tuve uno toda la noche en la vereda de mi casa y no me dejaron dormir toda la noche", aseguró un vecino de la cuadra.

Por la denuncia los implicados fueron llevados a la Comisaría 10° de Villa Barceló, dado que se encontraban violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por DNU.

Desde el Municipio de Lanús resaltaron que "las fuerzas de seguridad continúan trabajando en las calles para hacer cumplir el aislamiento, y respondiendo a denuncias de vecinos que se comunican para informar acerca de situaciones que violan completamente con los protocolos establecidos ante la pandemia por Covid-19".