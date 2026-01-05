lunes 05 de enero de 2026
"Tirría", una comedia con Diego Capusotto, vuelve a escena

Con la actuación de Diego Capusotto y un gran elenco, la obra comienza una nueva temporada veraniega en el Teatro Metropolitan.

Tirriía, con Diego Capusotto.&nbsp;

La propuesta marca el debut Diego Capusotto en una obra se texto, luego de sus proyectos vinculados con el humor, donde compartirá las tablas por primera vez con su hija Eva Capusotto.

El elenco cuenta además con Andrea Politti, quien actuará junto a su hijo Galo Politti, Rafael Spregelburd, Daniel Berbedes y Juano Arana.

La historia gira en torno a los Sobrado Alvear, familia patricia argentina venida a menos. Todos los veranos, los Sobrado Alvear fingen partir a Europa.

Excepto Hilario, el fiel criado, nadie sabe su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión.

Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, "casi de la familia", se ocupa de todo. Y nadie duda que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

"Tirria" es también un homenaje a las comedias de teléfono blanco del viejo cine argentino, aunque se alimente de la tradición del grotesco. "Tirria" es un juego de máscaras, cine dentro del teatro, una comedia demoníaca que rescata el espíritu de una época para la que lo popular y la alta cultura no estaban necesariamente enfrentados.

Diego Capusotto, en teatro.

Toda la info de la obra de teatro de Diego Capusotto

"Tirria", funciones los viernes a las 22 y los sábados a las 22,30 a partir del 9 de enero en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro o a través de Plateanet.

