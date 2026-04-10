Sobra Milonga vuelve a Lanús para seguir celebrando sus 20 años de música

Después de recorrer la provincia de Buenos Aires y el interior del país con su gira miles de kilómetros de música , Sobra Milonga regresa a su origen. La cita es este sábado a las 21 en el Centro Cultural Octubre en Lanús.

Tras presentaciones en Monte y Saladillo y su paso por Capital y a pocos meses de su primera experiencia como productores del Festival Laguna , Sobra Milonga vuelve a Lanús en el marco de un recorrido que celebra sus más de 20 años de historia.

No para. Martín Catoira muestra sus canciones en formato acústico en Banfield

Kilómetros de Música no solo da nombre a la gira, sino también al documental que repasa el camino de esta cooperativa nacida en la esquina de Doctor Melo y Carlos Gardel , en un contexto donde los escenarios escaseaban y la música encontraba lugar en la calle.

Desde entonces, Sobra Milonga construyó un recorrido sostenido, con más de cien presentaciones en distintas ciudades, consolidando un show enérgico y directo, donde el vínculo con el público es inmediato y la experiencia se vuelve colectiva.

image Sobra Milonga, en vivo.

Sobra Milonga vuelve al punto de partida

El regreso a Lanús no es una fecha más: es volver al punto de partida, al territorio donde nació el proyecto y donde su identidad sigue intacta.

“Son tiempos de encontrarse y construir en comunidad. De hacer canciones, pero también espacios donde la gente la pase bien”, señala Leandro “Leky” Godoy, cantante y compositor de la banda.

Sobre el show, agrega: “Buscamos que sea intenso, que genere conexión. Es un momento para olvidarse un poco de todo, para bailar, saltar y compartir. Eso es lo que pasa en cada fecha y es lo que más nos interesa”.

MÁS INFO

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alpogo y en boletería del Centro Cultural.