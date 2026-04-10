Sobra Milonga vuelve a Lanús para seguir celebrando sus 20 años de música

Después de recorrer la provincia de Buenos Aires y el interior del país con su gira miles de kilómetros de música, Sobra Milonga regresa a su origen. La cita es este sábado a las 21 en el Centro Cultural Octubre en Lanús.
Sobra Milonga viene de recorrer la provincia de Buenos Aires y el Interior y ahora regresa a Lanús, su barrio de origen, para seguir mostrando su música.
Después de recorrer la provincia de Buenos Aires y el interior del país con su gira miles de kilómetros de música, Sobra Milonga regresa a su origen. La cita es este sábado a las 21 en el Centro Cultural Octubre en Lanús.
Tras presentaciones en Monte y Saladillo y su paso por Capital y a pocos meses de su primera experiencia como productores del Festival Laguna, Sobra Milonga vuelve a Lanús en el marco de un recorrido que celebra sus más de 20 años de historia.
Kilómetros de Música no solo da nombre a la gira, sino también al documental que repasa el camino de esta cooperativa nacida en la esquina de Doctor Melo y Carlos Gardel, en un contexto donde los escenarios escaseaban y la música encontraba lugar en la calle.
Desde entonces, Sobra Milonga construyó un recorrido sostenido, con más de cien presentaciones en distintas ciudades, consolidando un show enérgico y directo, donde el vínculo con el público es inmediato y la experiencia se vuelve colectiva.
El regreso a Lanús no es una fecha más: es volver al punto de partida, al territorio donde nació el proyecto y donde su identidad sigue intacta.
“Son tiempos de encontrarse y construir en comunidad. De hacer canciones, pero también espacios donde la gente la pase bien”, señala Leandro “Leky” Godoy, cantante y compositor de la banda.
Sobre el show, agrega: “Buscamos que sea intenso, que genere conexión. Es un momento para olvidarse un poco de todo, para bailar, saltar y compartir. Eso es lo que pasa en cada fecha y es lo que más nos interesa”.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alpogo y en boletería del Centro Cultural.