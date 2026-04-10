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10 de abril de 2026
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Sobra Milonga vuelve a Lanús para seguir celebrando sus 20 años de música

Sobra Milonga viene de recorrer la provincia de Buenos Aires y el Interior y ahora regresa a Lanús, su barrio de origen, para seguir mostrando su música.

Sobra Milonga, banda de la región.&nbsp;

Sobra Milonga, banda de la región. 

Después de recorrer la provincia de Buenos Aires y el interior del país con su gira miles de kilómetros de música, Sobra Milonga regresa a su origen. La cita es este sábado a las 21 en el Centro Cultural Octubre en Lanús.

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Kilómetros de Música no solo da nombre a la gira, sino también al documental que repasa el camino de esta cooperativa nacida en la esquina de Doctor Melo y Carlos Gardel, en un contexto donde los escenarios escaseaban y la música encontraba lugar en la calle.

Desde entonces, Sobra Milonga construyó un recorrido sostenido, con más de cien presentaciones en distintas ciudades, consolidando un show enérgico y directo, donde el vínculo con el público es inmediato y la experiencia se vuelve colectiva.

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Sobra Milonga, en vivo.

Sobra Milonga, en vivo.

Sobra Milonga vuelve al punto de partida

El regreso a Lanús no es una fecha más: es volver al punto de partida, al territorio donde nació el proyecto y donde su identidad sigue intacta.

“Son tiempos de encontrarse y construir en comunidad. De hacer canciones, pero también espacios donde la gente la pase bien”, señala Leandro “Leky” Godoy, cantante y compositor de la banda.

Sobre el show, agrega: “Buscamos que sea intenso, que genere conexión. Es un momento para olvidarse un poco de todo, para bailar, saltar y compartir. Eso es lo que pasa en cada fecha y es lo que más nos interesa”.

MÁS INFO

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alpogo y en boletería del Centro Cultural.

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