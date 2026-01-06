martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
Es el amor.

Roly Serrano comenzó un romance con una joven 44 años menor

El actor Roly Serrano contó que comenzó un romance con una productora de 26 años, que es parte de la obra de teatro que protagoniza en Carlos Paz.

Roly Serrano y su joven novia. 

"Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona", contó Roly Serrano en Infama en América TV.

image
Roly Serrano en

Roly Serrano en "Suspendan la boda".

Y agregó sobre este romance: "La conocí en Córdoba, cuando vine a hacer Rolando. Es licenciada en teatro, estudió en la universidad de Córdoba, en el seminario Jolie Libois y está muy comprometida con el ambiente artístico. Incluso fue asistente de dirección en una puesta de ópera en el medio local". Sin embargo, el reconocido actor aclaró que "trato de cuidar mi vida íntima y preservarla de la exposición".

Roly Serrano y su romance en Carlos Paz

"Ni en pedo me imaginaba una nueva oportunidad sentimental. Para nada, nunca lo imaginé. Es un regalo de la vida, uno más. Ahora vivimos juntos. De hecho, Nazarena la conoció y le pidió ayuda en algunas cuestiones de producción. Ella colabora en lo que puede. Compartimos mucho en lo personal y en lo profesional", cerró.

Roly Serrano es parte del elenco de “Suspendan la boda”, en Carlos Paz, junto a Nazarena Vélez, Barbie Vélz, Nacho Castañares y Santiago Caamaño.

El 3 de marzo de 2024, Roly Serrano se desvaneció y chocó contra un auto en la Ruta Nacional 9. Quedó nueve meses internado en terapia intensiva y con severas complicaciones de salud de las que no se sabía si se iba a recuperar.

